 

Ученые из Германии нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса

24.10.2022, 13:50, Разное
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Ученые из Германии заявили, что вирус SARS-CoV-2 фактически на сто процентов является копией естественного вируса. К такому выводу специалисты пришли после анализа аномалий генома вируса.

Подчеркивается, что научная работа пока не рецензирована и находится в стадии препринта. Исследователи подчеркивают, что коронавирус — преднамеренно модифицированный вирус. Эксперты считают, что он был создан в ходе производства безвредных синтетических вирусов. Об этом якобы свидетельствуют повторяющие в геноме вируса образцы. Эти «отпечатки» остаются в местах соединения блоков, из которых собрана РНК вируса.

Ученые поясняют, что такая закономерность характерна только для SARS-CoV-2. Шансы на случайное появления такого шаблона малы — не более одного процента.


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