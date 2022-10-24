Ученые из Германии нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса

Ученые из Германии заявили, что вирус SARS-CoV-2 фактически на сто процентов является копией естественного вируса. К такому выводу специалисты пришли после анализа аномалий генома вируса.

Подчеркивается, что научная работа пока не рецензирована и находится в стадии препринта. Исследователи подчеркивают, что коронавирус — преднамеренно модифицированный вирус. Эксперты считают, что он был создан в ходе производства безвредных синтетических вирусов. Об этом якобы свидетельствуют повторяющие в геноме вируса образцы. Эти «отпечатки» остаются в местах соединения блоков, из которых собрана РНК вируса.

Ученые поясняют, что такая закономерность характерна только для SARS-CoV-2. Шансы на случайное появления такого шаблона малы — не более одного процента.