Мнение: Кто заказал братьев Магомедовых?

Еду в Мещанский суд Москвы. Там сегодня продолжение прений по громкому «делу Магомедовых» в отношении Зиявудина и Магомеда Магомедовых и еще четверых фигурантов.

Как уже писал в публикации «СУММА наказаний», прокуратура требует отправить Зиявудина в колонию строго режима до 31 марта 2042 года, Магомедова – до 31 марта 2039 года.

Самое поразительно в «деле Магомедовых» это то, что, видимо, не только я недоумеваю и сомневаюсь в том, что братья Магомедовы, как и другие фигуранты этого громкого уголовного дела, совершили то, в чем их обвиняют. В том, что братья Магомедовы — преступники, скорее всего, сомневаются и Герой Советского Союза Руслан Аушев, и известный предприниматель Геннадий Тимченко, и знаменитый музыкант Игорь Бутман, и двукратные олимпийские чемпионы, заслуженные советские и российские хоккеисты Александр Якушев и Алексей Касатонов. Иначе они не приходили бы в суд и не заявляли о готовности выступить личными поручителями обвиняемых.

Видеоверсия публикации:

У меня пока нет ответа на вопрос, вынесенный в заголовок. И, похоже, что в ближайшие годы мы, увы, не узнаем ответ на этот вопрос.

PS Как обычно выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube. И как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки!

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