Чудо 4-х недель – Личное мнение

На днях загадочные алгоритмы Ютуба подсунули ролик юной блогерки, весом 90+ килограмм.

В чём идея ролика? Чудо 4-х недель — девка решила всхуднуть, но не просто так, а по звёздной диете.



Фото: Соцсети

Саму диету и имя «звезды» называть не стану, чтобы не пропагандировать в массы антинаучную чушь, но результат удивил — девка всё-таки достигла веса в центнер.

И неудивительно, что поправилась, потому что, плачет блогерка, мало того, что откушалась, так ещё и деньги все потратила.

Сидит и удивляется. Еда была замысловатая — стоила дорого и не в каждом магазине найдёшь. Результат, вместо похудения — дополнительная масса.

Как же так, плачет девчонка, ну как же так?!

Другой бы человек посмеялся, но мне стало жалко центнер веса. Очевидно ведь, что чудо-диет не существует.

Есть три золотых правила правильного питания: соотношение БЖУ, точный расчёт калорий и разнообразие.

Все три момента являются чрезвычайно важными. И разнообразие тоже, потому что есть одну гречку невозможно всю жизнь.

Какой выход тут? Их целых два в такой ситуации: или самой считать кБЖУ, искать разнообразные рецепты или довериться профессионалам.

Для этого есть Grow Food — ну, многие его уже знают. Это сервис доставки правильного питания на дом.

Grow Food представил новый бренд питания — Приём!.

Приём — это бюджетная по цене, но не по качеству, доставка рационов вкусного питания на каждый день. Доставка осуществляется раз в три дня. На каждый из трёх дней — три приёма пищи. Всё как обычно — завтрак, обед и ужин.

С Приёмом вы не сойдёте с ума от однообразия. Меню тут не повторяется в течение 4-х недель, а это — 90 разнообразных вкусных блюд в месяц. Калорийность — 800-1000 ккал на день — отличный вариант основы своего рациона с возможностью самостоятельно дополнять его перекусами по личным предпочтениям.

И главное, что месяц еды стоит всего 9’900 рублей, или 330 рублей в день. Как это вообще? День правильной и здоровой еды по цене чашки кофе?

Отличная цена — как ещё целый месяц питаться так дёшево? Разнообразие — ничего не надоест. Не нужно искать продукты, чтобы было вкусно. Тратить большие деньги, время. Готовить не нужно, также как не надо и ломать голову, чтобы такое приготовить три раза в день!

Вам привезут вкусную и разнообразную еду, в которой нужное вам количество калорий. И выйдет дешевле, чем покупать всё самой.

Соответственно, и цели, которые ты ставишь, будут достигнуты. А если нет целей, то просто вкусно поедите без заморочек!

Пользуйтесь.

—