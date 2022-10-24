Чудо 4-х недель – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
На днях загадочные алгоритмы Ютуба подсунули ролик юной блогерки, весом 90+ килограмм.
В чём идея ролика? Чудо 4-х недель — девка решила всхуднуть, но не просто так, а по звёздной диете.
Фото: Соцсети
Саму диету и имя «звезды» называть не стану, чтобы не пропагандировать в массы антинаучную чушь, но результат удивил — девка всё-таки достигла веса в центнер.
И неудивительно, что поправилась, потому что, плачет блогерка, мало того, что откушалась, так ещё и деньги все потратила.
Сидит и удивляется. Еда была замысловатая — стоила дорого и не в каждом магазине найдёшь. Результат, вместо похудения — дополнительная масса.
Как же так, плачет девчонка, ну как же так?!
Другой бы человек посмеялся, но мне стало жалко центнер веса. Очевидно ведь, что чудо-диет не существует.
Есть три золотых правила правильного питания: соотношение БЖУ, точный расчёт калорий и разнообразие.
Все три момента являются чрезвычайно важными. И разнообразие тоже, потому что есть одну гречку невозможно всю жизнь.
Какой выход тут? Их целых два в такой ситуации: или самой считать кБЖУ, искать разнообразные рецепты или довериться профессионалам.
Для этого есть Grow Food — ну, многие его уже знают. Это сервис доставки правильного питания на дом.
Grow Food представил новый бренд питания — Приём!.
Приём — это бюджетная по цене, но не по качеству, доставка рационов вкусного питания на каждый день. Доставка осуществляется раз в три дня. На каждый из трёх дней — три приёма пищи. Всё как обычно — завтрак, обед и ужин.
С Приёмом вы не сойдёте с ума от однообразия. Меню тут не повторяется в течение 4-х недель, а это — 90 разнообразных вкусных блюд в месяц. Калорийность — 800-1000 ккал на день — отличный вариант основы своего рациона с возможностью самостоятельно дополнять его перекусами по личным предпочтениям.
И главное, что месяц еды стоит всего 9’900 рублей, или 330 рублей в день. Как это вообще? День правильной и здоровой еды по цене чашки кофе?
Отличная цена — как ещё целый месяц питаться так дёшево? Разнообразие — ничего не надоест. Не нужно искать продукты, чтобы было вкусно. Тратить большие деньги, время. Готовить не нужно, также как не надо и ломать голову, чтобы такое приготовить три раза в день!
Вам привезут вкусную и разнообразную еду, в которой нужное вам количество калорий. И выйдет дешевле, чем покупать всё самой.
Соответственно, и цели, которые ты ставишь, будут достигнуты. А если нет целей, то просто вкусно поедите без заморочек!
Пользуйтесь.
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет