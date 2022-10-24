 

PNAS: Древние неандертальцы были хищниками

24.10.2022, 12:25, Разное
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Антропологи из Франции провели изотопный анализ зубной эмали неандертальцев. Благодаря этому методу удалось установить диету данных людей. Результаты удивили. Выяснилось, что неандертальцы были хищниками. Такая информация была размещена на страницах журнала PNAS.

Коренной зуб неандертальца был найден учеными в Испании. Антропологи оценили, что находке более 50 тысяч лет. Специалисты захотели определить рацион питания, но используемый метод анализа белков и изотопов азота здесь не подошел, так как образец слишком старый.

Было решено проанализировать соотношение изотопов цинка, содержащегося в эмали. По словам ученых, чем ниже доля изотопов цинка в костях, тем выше в пищевой цепочке находится тот или иной вид.

Исследование показало, что древние неандертальцы были хищниками. Но они не употребляли кровь животных, а предпочитали костный мозг. Свои выводы ученые хотят подтвердить, изучив останки представителей этого древнего вида, обитавших в других регионах.


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