 

«Если будет Россия, мы вернёмся» — France 2 пообщался с покидающими Херсон россиянами

24.10.2022, 7:30, Разное
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Коллаборационисты покидают Херсон, находящийся под давлением украинских сил, пишет France 2. Как передаёт телеканал, многие потеряли из-за бомбардировок всё своё имущество и не знают, смогут ли вернуться домой. При этом большинство уезжающих поддерживает российскую сторону и признаются, что решили ехать в Россию добровольно, отмечается в репортаже.

Это деликатная операция. Больных перегружают на лодку на носилках. Это единственный способ покинуть город. Столкнувшись с украинским наступлением, российские власти потребовали местных жителей эвакуироваться из Херсона. Крайне опасное путешествие. На борту люди закрывают лица — из страха узнаваемости. К другому, более отдалённому от линии фронта берегу один за другим причаливают паромы с десятками пассажиров на борту. Они взяли с собой всё, что смогли унести. По прибытии —  чувство облегчения.

МУЖЧИНА: Потому что здесь не стреляют. Куда мы едем, там не стреляют.

Иногда это сопровождается трудным осознанием потери всего имущества.

ЖЕНЩИНА: Машина, всё… Ничего из вещей не осталось. Ничего нет.

Эта женщина и её семья уверены: для них начинается путешествие без возврата. Дом, в котором они провели всю жизнь, был разрушен бомбардировками.

ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: Если дома нет, куда возвращаться? Дом сгорел. Куда возвращаться?

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Как вам сказать? Мы не знаем, кого бояться. Уже семь месяцев мы под угрозой. Куда стреляют? Кто стреляет?

Тех, кто не знает, куда ехать, берут под опеку российские власти. Они контролируют эту территорию. Все эвакуированные — граждане Украины сотрудничавшие с российскими властями, но отправляются они в РФ.

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Конечно, Украина — это родина. Мы же едем пока на время.

Однако большинство уезжающих говорят нам, что поддерживают русских.

ТРЕТЬЯ ЖЕНЩИНА: Если будет РФ в Херсоне, мы возвратимся. А если будет Украина — нет.

Все жители, с которыми мы говорили, сказали нам: российская армия не заставляла их покидать Херсон (этого потребовала российская военно-гражданская администрация). Они также рассказали, что есть жители, пожелавшие остаться в городе, чего бы это ни стоило.


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