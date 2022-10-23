 

Убить своих. 20 лет «Норд-Осту»

23.10.2022, 21:50, Разное
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Как это было, и почему взгляды бывших заложников и государства на теракт сильно разнятся.

Москва. 23 октября 2002 года. 21.05. К театральному центру на Дубровке подъезжают три микроавтобуса с вооруженными людьми. В это время в театре идет мюзикл «Норд-Ост» по роману Каверина «Два капитана», внутри 916 зрителей и работников.

Обезоружив пятерых охранников, располагавших лишь электрошокерами и газовыми пистолетами, террористы врываются в зрительный зал, часть из них идет по подсобным помещениям, выгоняя оттуда артистов и других сотрудников театра.

Боевиков, по разным данным, то ли 40, то ли 52 (следствие до сих пор не смогло убедительно ответить на этот вопрос).

Они не выдвигают никаких требований и просто начинают минировать зал. Лишь нескольким заложникам разрешают позвонить родным, чтобы сообщить: если силовики откроют огонь, то за каждого убитого соратника террористы расстреляют 10 человек.

Свое главное требование они озвучат лишь спустя три с половиной часа после захвата здания: прекратить идущую уже третий год вторую чеченскую войну и вывести российские войска.

Подготовка

По версии ФСБ, теракт на Дубровке готовился с лета 2002 года штабом президента Ичкерии Аслана Масхадова. Командиром боевиков был назначен Руслан Эльмурзаев, начальник службы безопасности московского «Прима-банка». Впоследствии этот человек представлялся переговорщикам Абубакаром.

Оружие в Москву отправили в грузовике, перевозившем яблоки, но по пути автомобиль сломался, и груз (18 автоматов Калашникова, 20 пистолетов Макарова и Стечкина, несколько сотен килограммов пластита, более 100 гранат) пришлось переложить в багажники нескольких «Жигулей». Оружие и взрывчатку доставили в деревню Черное под Балашихой, в дом уроженца Чечни Хампаша Собралиева.

Следом Эльмурзаев занялся покупкой автотранспорта, на котором боевики должны были прибыть на место теракта: взяв в «Прима-банке» $40 000 в кредит, он приобрел микроавтобусы Ford Transit и Volkswagen Caravelle. Другие члены банды приобрели два автомобиля ВАЗ и арендовали гараж в Огородном проезде, где также был организован склад оружия.

Большинство участников теракта прибыло в Москву уже в октябре. Добирались отдельными группами: кто самолетом из Ингушетии, кто поездом, кто автобусом. Для них по поддельным паспортам было арендовано пять квартир.

Первоначально произвести захват заложников планировалось 7 ноября — в День согласия и примирения.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Источник: Новая газета


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