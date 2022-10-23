Для съемок сериала «Перевал Дятлова» нужно было разрешение шамана

В сериале «Перевал Дятлова» использовали бутафорские трупы и снег, а команда, работавшая над фильмом, исколесила всю страну. Для съемок картины о трагическом подъеме на горные вершины режиссеру нужно было взять разрешение шамана.

Над проектом работало сразу три режиссера, что уже сделало проект уникальным. Актерскому же составу пришлось исколесить всю страну, так как постановщики искали наиболее реалистичные локации. Если основные кадры можно было отснять в Подмосковье и Ленинградской области, то эпизоды с подъемом на горные вершины можно было создать только в настоящих горах. Для этого сотрудники кинокомпании выехали на Алтай, в картину попали кадры, сделанные около города Горно-Алтайск. При этом снег пришлось использовать бутафорский, так как настоящий на тот момент еще не выпал. При этом произведенная снежными пушками метель буквально замела палатку, из-за чего сцену пришлось переснять.

Такими же искусно сделанными были использованные в сериале «Перевал Дятлова» трупы. Для режиссеров была важна каждая деталь картины, они даже специально консультировались с патологоанатомами. В итоге внешний вид погибшей туристической группы получился действительно впечатляющим. При этом для лучшей «картинки» российские кинематографисты использовали как обычную пленку, так и цифровые камеры, после объединив полученные результаты.

Также важно было использовать транспортные средства и другую технику, которая была распространена во времена событий на перевале, названного впоследствии именем погибшего Игоря Дятлова, руководителя группы. Так, задействованный в процессе съемок грузовик имел обновленный кузов. Из-за этого творческому коллективу пришлось вручную изготовить для него такие же бортики по бокам, какими они были в конце 1950-х годов. Для съемок в алтайских горах постановщикам «Перевала Дятлова» нужно было взять разрешение у шамана, так как эти вершины считаются у местного населения священными.