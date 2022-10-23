 

Уедет на нары? Тихушник Витас отдубасил важную шишку в жестокой драке

23.10.2022, 17:49, Разное
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Российский шоу-биз в дополнение к бесконечным скандалам, славится еще и драками. В памяти некоторых еще теплится память о драке Кокорина и Мамаева в московском кафе, хотя уже есть новые кандидаты на смену им. Теперь в список звездных хулиганов угодил и Витас.

На днях певец пошел в караоке, где ему чем-то не угодил мужчина за соседним столиком. Витас (Виталий Грачев – настоящее имя. – При.ред.), используя матерные обороты, попросил соседа отправиться подальше, на что тот ответил отказом. Витаса такое не устроило и он, забыв о приличиях, начал жестокую драку, в которой не только пустил в дело кулаки, но и распылил газовый баллончик прямо в глаза своего оппонента.

Охрана и посетители клуба вмешались, оттащив дебошира, который в спешке сразу же покинул заведение. Пострадавшего же увезли в травмпункт за оказанием помощи и фиксацией травм, полученных от тихушника Витаса. Затем мужчина отправился в полицию, где выяснилось: Витас отдубасил важную шишку.

Под руку Витасу подвернулся госслужащий одного из федеральных министерств. А он уж точно не позволит пустить разбирательство на самотек, особенно учитывая полученный диагноз: химический ожег глаз.

Таким повреждения, утверждают врачи, могут даже привести к слепоте. В случае этого виновник уедет на нары, выплатив перед этим большую компенсацию пострадавшей стороне.


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