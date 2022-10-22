 

Пассажиры такси будут оплачивать штрафы за водителей

22.10.2022, 11:33, Разное
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Очередная законодательная инициатива позволит восстановить справедливость в сфере индивидуальных пассажирских перевозок – согласно решению межведомственной комиссии, штрафы за нарушение ПДД таксистами теперь будут оплачивать пассажиры.

С инициативой выступили мировые судьи, которые напомнили: пассажиры не только не пресекают правонарушения, но и сами способствуют нарушению правил, поторапливая водителей. Если клиент такси мог быть оштрафован только за непристёгнутый ремень, то теперь он несёт ответственность также и за манеру вождения водителя.

Штрафы будут списываться в автоматическом порядке с банковских карт, прикреплённых к популярным приложениям. Со временем планируется привлекать к ответственности не только пассажиров такси, но и другого общественного транспорта.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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