Названы 7 умерших актеров сериала «След»

Названы имена 7 актеров сериала «След», которые на данный момент умерли. Всего с 2007 года в более 2,5 тысячах серий снималось порядка 3,5 тысяч артистов.

В криминальном Криминальный сериал «След» впервые вышел на экраны осенью 2007 года и уже сейчас насчитывает свыше 2,5 тысяч серий. В нынешнем году снимается уже 27 сезон, однако не все актеры проекта дожили до этого момента. Так, звезда «Марша Турецкого» и «Кодекса чести» Данила Перов, сын актрисы Раисы Рязановой, умер на 52 году жизни в начале 2020 года из-за оторвавшегося тромба. В том же году не стало и 56-летнего Владимира Чуприкова, сына Раисы Конюховой, известного также по теледраме «Сталин. Live». Александр Самойлов также являлся представителем актерской династии, его жизнь оборвалась в том же 2020-м из-за коронавируса.

Для экранного патологоанатома Бориса Селиванова, Олега Валкмана, «След» был едва ли не самым заметным проектом в карьере. Его не стало в феврале 2021-го после продолжительной болезни. Причину смерти Александра Гаспарьянца, как сообщали СМИ, родственники предпочли сохранить в тайне. Исполнивший роль отца убитой журналистки актер скончался в 49-летнем возрасте в апреле 2021 года.

Сыгравшая одновременно несколько ролей Алена Кузнецова запомнилась зрителю по предыдущим проектам «Улыбка пересмешника» и «Маршрут милосердия». Несмотря на здоровый образ жизни и правильное питание, актриса умерла в октябре 2014 года, ей было всего 36 лет. По предположениям некоторых журналистов, причиной скоропостижного ухода селебрити могло стать увлечение уколами красоты и прочими косметическими процедурами. Сериальный генерал Владимир Сергеевич, образ которого воплотил Виктор Гунин, скончался в возрасте 69 лет в ноябре 2021-го. Его карьера в кино началась в 2004 году и насчитывала 17 работ, в том числе, в многосерийные проекты «Невидимка», «Измена» и «Кодекс чести».