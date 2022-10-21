Трендовые платья осени, которые сочетаются с любой обувью сезона: актуальные модели и лучшие миксы

Осенью можно носить красивые и элегантные платья, так как они хорошо сочетаются с совершенно любой обувью. Есть несколько универсальных и модных нарядов, которые идеально подойдут на этот сезон.

Для создания современного и повседневного образа можно сочетать платье с колготами и кроссовками.

Можно даже добавить к образу белые носки, чтобы получился более спортивный стиль. Если же нравятся более изысканные образы, то рекомендуется сочетать платья с мокасинами, балетками или туфлями на каблуках.

Для поклонниц стиля бохо отличным вариантом станут ковбойские сапоги. Также отличным решением станет сочетание платья с армейскими ботинками, ботильонами на платформе, высокими сапогами на трековой подошве.

Вот несколько простых и универсальных платьев, которые отлично подойдут для любого случая.

Трикотажное платье с вырезом бардо

Это просто отличный вариант для холодных осенних дней. Это один из главных трендов сезона. Отлично смотрится наряд с вырезом бардо.

Платье миди с воротником поло

Если нравятся наряды длиной миди и свободные модели, то отличным решением станет такое красивое вязаное платье модели оверсайз с воротником-поло.

Без сомнения, это базовый элемент гардероба, который точно спасет в те дни, когда просто не знаете, что надеть.

Трикотажное платье цвета синий Кляйн

Синий Кляйн является одним из самых модных цветов сезона. Это трикотажное платье является идеальным сочетанием тренда и универсальности.

Наряд с горловиной круглой формы, заниженной линией плеч и длинными рукавами хорошо подойдет для осени.

Двухцветное платье

Это один из самых красивых и модных нарядов, который может стать отличным решением для осени.

Круглый вырез, длинные рукава и мягкая ткань – все, что нужно для прохладных дней.

Короткое платье-рубашка (главное фото)

Это очень интересный, модный и стильный наряд, который можно легко комбинировать с любыми сапогами и ботильонами. Такая одежда лучше всего подходит для повседневной носки.

В итоге можно получить просто фантастический и роскошный образ.

Платье-рубашка с принтом

Это интересный и стильный наряд в горошек с пуговицами и поясом. Оно очень удобное в носке. Хорошо смотрится с совершенно любой обувью не выбор.

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Платье миди

Красивое струящееся платье миди с V-образным вырезом и слегка расклешенными длинными рукавами хорошо подходит как для повседневной носки, так и для торжественного мероприятия.

Его можно надеть как в офис, так и просто на ужин с друзьями в сочетании с туфлями на каблуках или сапогами.

Платье миди с цветочным принтом

Такой узор никогда не выходит из моды и всегда остается актуальным.

Очень интересно смотрится элегантное платье с цветочным узором со свободными рукавами. Такой наряд можно красиво комбинировать с сапогами осенью.

Двухцветное жаккардовое платье

Это один из тех нарядов, который красиво смотрится вместе с черными чулками осенью или зимой.

Можно носить его с балетками, лоферами или высокими сапогами, чтобы добиться безупречного образа.

Платье с вышивкой

Это отличный вариант для всех поклонниц стиля бохо.

Красивое черное платье с вышитыми деталями будет отлично смотреться с ковбойскими или высокими сапогами длиной до бедра.