 

Fox – из-за провальной энергетической политики уровень жизни в Европе и США падает впервые за годы

21.10.2022, 22:40, Разное
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В европейских странах протестующие требуют повышения зарплат, а заводы закрываются из-за нехватки энергии — то же ждёт и США, заявил телеведущий Стюарт Варни в эфире телеканала Fox Business. Байден и климатические алармисты виновны в складывающейся критической ситуации и должны взять вину на себя, отметил ведущий.

Вот и она — зима недовольства. Европа уже чувствует её, и Америка следующая в очереди. Вот оно, недовольство, взгляните: десятки тысяч людей протестуют в Париже. По всей Франции закрываются школы, не ходят поезда. Протестующие требуют существенного повышения заработных плат. В Великобритании работники транспортной сферы грозят устроить забастовку на следующей неделе, равно как и учителя. Работники не могут позволить себе использовать необходимое количество энергии. По всей Европе цены на энергоносители так высоки, что заводы готовятся к приостановке производств. Премьер-министр Бельгии заявил, что весь регион сталкивается, цитирую, с «массовой деиндустриализацией». Неудивительно, что там происходят волнения. Ещё подождите, когда погода станет действительно холодной! Холода наступают и тут (в США. — ИноТВ). Каждый экономист предсказывает рецессию, рост зарплат не поспевает за инфляцией, а цена за отопление вашего дома этой зимой будет только расти. На это будет реакция политического характера. Кто-то должен взять на себя вину. Это должен быть Байден, поскольку именно его война против ископаемого топлива породила эту ситуацию. Это должны быть поборники борьбы с изменением климата, которые не отступят ни на шаг, даже в случае самой ужасной чрезвычайной ситуации. Впервые за долгие годы уровень жизни и в Европе, и в Америке падает. Энергетическая политика, точнее провальная энергетическая политика — это центральный элемент (нынешней ситуации. — ИноТВ). А зима не начнётся раньше среды, 21 декабря (день зимнего солнцестояния. — ИноТВ).

Дата выхода в эфир 19 октября 2022 года.


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