После съемок в “Вангелии” Яковлевой выжигали испорченную гримом кожу на лице

Съемочная группа сериала “Вангелия” столкнулась не только с неприятностями, но и со смертельной опасностью. А Елене Яковлевой пришлось выжигать целыми кусками испорченную гримом кожу на лице.

Сериал «Вангелия» рассказывает о знаменитой предсказательнице Ванге. Болгарская провидица умерла в 1996 году на 86 году жизни, но до сих пор не пророчества беречь душу многих людей по всему миру. Ослепшая ещё в детском возрасте Вангелия Гуштерова задолго до различных событий предупреждала человечество о них. В ее родной стране кинематографисты пытались снять картину о медиуме. Однако ни один из приглашенных артистов не согласился участвовать в проекте. Решились на съёмки сериала о Ванге в России.

Однако, как оказалось, это было не так просто, так как съемочная группа постоянно сталкивалась с разного рода неприятностями и даже смертельной опасностью. Так, режиссер ленты Сергей Барсуков едва не погиб, упав на железнодорожные пути, и только чудом смог отпрыгнуть в самый последний момент. Изначально готовящаяся сыграть провидица Инна Чурикова не успела даже подписать контракт, как в результате несчастного случая сломала обе руки.

В итоге главную роль в 12-серийной картине предложили сыграть Елене Яковлевой. Актриса очень талантливо отобразила образ легендарной Вангелии, однако позже и она не смогла уберечься от проблем. Так, после окончания работы в проекте, селебрити вынуждена была обратиться к Она согласилась сыграть главную роль в сериале. Сложный грим, которые гримеры ежедневно накладывали на лицо артистки, сильно испортил кожу Яковлевой. Она вынуждена была обратиться к услугам пластической хирургии. Сложный грим, который ей ежедневно накладывали на лицо, чтобы придать внешность престарелой предсказательницы, испортил ее кожу. Врачам пришлось выжигать пораженные участки целыми кусками, чтобы восстановить кожные покровы звезды.