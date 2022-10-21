 

Суд снял обвинения в домогательствах с американского актёра Кевина Спейси

21.10.2022, 14:25, Разное
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Нью-Йоркский суд снял с американского актёра Кевина Спейси обвинения в домогательствах к своему несовершеннолетнему коллеге Энтони Рэппу в 1986 году, пишет Das Erste. Изначально, когда ему только инкриминировали приставания, Спейси по совету своих агентов извинился за «крайне неуместное поведение в состоянии опьянения», но не смог вспомнить произошедшее. Во время же процесса он заявил, что жалеет об этом поступке: «Я выучил урок: никогда не извиняйся за то, чего ты не делал».


AP

В рамках гражданского процесса в Нью-Йорке суд присяжных оправдал американского актёра Кевина Спейси по делу о домогательствах в отношении его коллеги Энтони Рэппа, пишет Das Erste. В конце октября 2017 года, сразу после появления движения #MeToo против сексуального насилия, Рэпп обвинил Спейси в том, что в 1986 году, когда самому Рэппу было 14 лет, тот интимно прикоснулся к нему и лёг на него в одежде. Спейси тогда было 26 лет.

Голливудская звезда сразу извинился за «крайне неуместное поведение в состоянии опьянения», но заявил, что не помнит о произошедшем. Во время же нынешнего процесса Спейси заявил, что жалеет, что поступил тогда так по совету своих агентов. «Я выучил урок, — заявил он. — Никогда не извиняйся за то, чего ты не делал».

Впоследствии актёр категорически отверг выдвинутые против него обвинения. По его словам, после спектакля на Бродвее он пригласил Рэппа и его коллегу Джона Барроумена к себе домой на ужин. Он флиртовал с Барроуменом, но к Рэппу не проявлял никакого интереса: «Энтони Рэпп производил впечатление ребёнка, а Джон Барроумен — мужчины». Его версия сошлась со свидетельскими показаниями самого Барроумена, которые тот дал под присягой. Рэпп же заявил, что Спейси приставал к нему через несколько дней после описанных выше событий и при иных обстоятельствах.

После огласки обвинений в адрес Спейси его карьера в Голливуде резко оборвалась. Впоследствии в Великобритании ему инкриминировали домогательства к трём другим мужчинам в период с 2005 по 2021 год. Спейси настоял на своей невиновности. Все остальные дела против него уже закрыты.


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