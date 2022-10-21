«Напишем другую книгу» – Сорос признал провал попытки свержения власти в России силами фанатов Гарри Поттера

Миллиардер-филантроп Джордж Сорос, выступая на закрытом заседании Бильдербергского клуба в Осло, заявил о сворачивании программы по свержению власти в России силами поклонников книжной серии Дж.К. Роулинг о Гарри Поттере.

Бизнесмен признал, что книга не смогла воспитать в российских читателях ненависть к Отечеству и его истории, православию и традиционным ценностям.

Сорос рассказал, как на протяжении 25 лет велась планомерная кампания по внедрению деструктивных идей через книги о мальчике-волшебнике в головы юных россиян. В 1997 году Джоан Роулинг на деньги Сороса опубликовала первый тираж книги «Гарри Поттер и Философский камень». Книга была немедленно переведена на русский язык и через подкупленных Госдепом чиновников Минкульта попала на полки книжных магазинов.

Книгу пропагандировали участники программы «Соросовский учитель», прозападные политики и представители ЛГБТ-лобби. К 2010 году, по данным Фонда Сороса, книги о Гарри Поттере стали единственными прочитанными книгами у 19% молодых россиян, а в оппозиционной среде этот показатель достигал 91%.

Именно это стало предпосылкой к выступлению на Болотной и впоследствии привлекало сторонников в такие запрещённые экстремистские организации-иноагенты, как Фонд борьбы с коррупцией, Городские проекты и Штабы Навального. Однако в 2022 году поклонники Гарри Поттера подвели Джорджа Сороса. Вместо того, чтобы, подобно отрядам Дамблдора, выступить против Пожирателей Смерти в последней битве за Хогвартс, большинство из них отождествили себя с другим персонажем саги – Драко Малфоем, который в самый ответственный момент не смог выполнить приказ господина.

– Эта книга оказалась недостаточно хороша. Но ничего, мы напишем новую. В неё будут заложены ещё более изощрённые паттерны разрушения русского культурного кода, ещё больше ЛГБТ-пропаганды, сатанизма, атеизма и других западных ценностей, – пообещал Сорос. – Молодёжь склонна увлекаться, и это надо помнить, подбирая ключи к её умам. Окончится война — всё как-то утрясётся, устроится. И мы бросим всё, что имеем, чем располагаем: всё золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить.

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