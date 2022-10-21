Из команды сериала “Сваты” умерли 12 актеров

С момента выхода первого сезона сериала «Сваты» умерло 12 актеров, занятых в проекте. Среди них как артисты, снимавшиеся в эпизодах, так и звезды кинематографа с десятками ролей.

Сериал «Сваты» впервые был показан еще в 2008 году, и с тех пор 13 лет держался в списке самых популярных телекартин. Последняя серия истории взаимоотношений семей Будько и Ковалёвых была продемонстрирована перед наступлением нового 2022 года. Не всем поклонникам юмористической ленты известно, но уже 12 актеров, сыгравших в «Сватах», умерли. Так, Ольга Аросева, появившаяся в 4 и 5 сезонах, скончалась из-за онкологии на 88 году жизни в октябре 2013 года. Этот же год принес еще одну потерю в команде сериала, Галина Опанасенко, сыгравшая роль Никитичны, односельчанки семейства Будько, умерла в возрасте 70 лет. Супруг Аросевой Владимир Зельдин также участвовал в съемках, воплотив на экране образ Николая Котеева. 31 октября 2016 народный артист умер от полиорганной недостаточности, дожив до 101 года.

Исполнивший в 6 сезоне роль таксиста в Александр Бондаренко скончался прямо на сцене во время спектакля в последних числах января 2013 года. Звезде с более чем 40 работами в кино было всего 52 года. Его коллега Иван Марченко, звезда «Баек Митяя», сыграл в «Сватах» небольшую роль психотерапевта. 1 марта 2021 года артист умер из-за осложнений остеогенной саркомы в возрасте 43 лет. Олег Треповский ушел на 53-м году жизни, в сериале он исполнил роль директора хлебозавода, на котором работали главные герои в 3 сезоне.

Анатолий Барчук, который в том же 3 сезоне воплотил образ свата Митяя, дожил до 75 лет. В июне 2015 года актер скончался после продолжительной болезни. Спортсмен, бизнесмен, актер и ведущий Владимир Турчинский сыграл в 1 сезоне самого себя. В 46-летнем возрасте селебрити умер после перенесенного инфаркта миокарда. Валентин Шестопалов, экранный друг Сан Саныча Виктор Малахов, умер летом 2013 года. Также уже нет в живых и троих артистов, задействованных в эпизодических ролях. Это Анатолий Зезюлин, ушедший в 2013 году, Осип Найдук, скончавшийся в 2015-м, и Борис Чернокульский, которого не стало в 2019 году.