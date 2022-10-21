Aмериканцы дорого заплатят за борьбу властей с ископаемым топливом

Жители северо-восточных штатов Новой Англии серьёзно зависят от импорта энергоносителей и не могут получать газ и нефть из других штатов в достаточном количестве, поэтому этой зимой им придётся нелегко, пишет The Wall Street Journal. Рост цен затронет всех американцев, поскольку спрос на ископаемое топливо внутри США неуклонно и повсеместно растёт, но правительство лишь продолжает преследовать «зелёные» цели, пишет автор.



AP

По прогнозам из отчёта Управления энергетической информации США, опубликованного на прошлой неделе, в этот зимний период (с октября по март) средние расходы домохозяйств в США на все виды источников энергии увеличатся: на природный газ — на 28%, на мазут — на 27%, на электричество и пропан — на 10% и 5% соответственно, пишет The Wall Street Journal.

Спрос на нефть и природный газ превышает возможности предложения на рынке энергии, что и вызывает рост цен: закрытие угольных электростанций в том числе привело к увеличению потребности в голубом топливе для производства электроэнергии. При этом домохозяйства с газовым отоплением будут тратить на оплату примерно на 31% меньше, чем те, кто использует для обогрева электрические котлы или тепловые насосы. Последние к тому же менее эффективны в холодном климате, и многие жители северо-востока США продолжают полагаться на нефтепродукты, хотя Демпартия и хочет, чтобы на электрические системы перешли все американцы, пишет издание.

Другой проблемой стал отказ властей Нью-Йорка прокладывать трубопровод, по которому природный газ доставлялся бы из района Аппалачских гор. Поэтому жители северо-востока страны — региона Новой Англии, «отсечённого» от остальной части США нью-йоркской территорией, потратят на обогрев жилых помещений этой зимой в среднем $2354, тогда как в 2020 году они тратили по $1212. Те, кто топит газом, в среднем потратят более $1000. Северо-восточные штаты вынуждены импортировать больше СПГ из-за рубежа, где он стоит дороже, чем газ американского происхождения, пишет The Wall Street Journal. При этом в Америке действует закон, согласно которому перевозить грузы между портами США могут лишь американские суда — это значительно ограничивает возможности транспортировки газа из района Мексиканского залива. А приостановить действие закона проблематично, поскольку это может негативно сказаться на отношениях властей с профсоюзами.

Администрация Байдена тем временем грозит ограничить экспорт переработанного топлива из США — это повысит мировые цены и ещё больше увеличит расходы жителей Новой Англии, которая зависит от импорта нефтепродуктов. При этом после решения ОПЕК+ сократить объёмы добычи нефти цены на бензин в Штатах вновь поползли вверх. Всё это означает, что американцы снова будут платить из своего кармана за войну Демократической партии против ископаемого топлива, резюмирует автор материала.

