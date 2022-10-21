На развитие производства батарей в Британии выделили 237 миллионов фунтов стерлингов

Правительство Великобритании выделило 211 миллионов фунтов стерлингов (почти 237 миллионов) на помощь в разработке батарей для электромобилей. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

Эти средства будут выделены в рамках программы Faraday Challenge, рассчитанной на 2022-2025 годы.

При поддержке UKRI (UK Research and Innovation) программа Faraday Challenge была создана в 2017 году. Он играет важную роль в условиях нынешнего энергетического кризиса. Цена на электроэнергию для домохозяйств Великобритании в 2022 году будет удвоена по сравнению с 2021 годом.

По данным Ofgem, расходы на электричество и газ для британской семьи, использующей и газ, и электричество, составят в среднем PS2 500 в год ($2 800 или 175 000 рублей).