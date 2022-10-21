 

Суд в Ленинграде арестовал мужчину за убийство ножом своего девятилетнего мальчика

21.10.2022, 9:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Всеволожский городской суд заключил под стражу на два месяца мужчину, который ранее содержался в Кудрово Ленинградской области, за покушение на убийство своего 9-летнего мальчика. Об этом пояснила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области.

“По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря 2022 года”, – говорится в сообщении.

В среду утром в полицию поступило сообщение о том, что местный 38-летний житель удерживает в квартире своего девятилетнего сына и угрожает ему расправой. На лестничной клетке сотрудники правоохранительных органов встретили мать ребенка. Полицейские выяснили, что отец семейства уже два месяца живет в квартире один. Супруги враждовали, поэтому жена с двумя детьми переехала к матери. Пьяный житель подошел к сыну, когда тот утром направлялся в школу, и забрал его в свою квартиру. Затем он начал угрожать его жене. Его отец был взят под стражу, а мальчик был отпущен с тяжелой травмой шеи.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07.22 / На Покровской набережной Москвы построят роскошный экопарк

11.05.22 / Мнение: Воспитание на Западе и на Востоке

07.03.22 / Для свежего цвета лица и хорошего кровообращения учимся делать дома паровые ванночки

30.03.22 / Квартиры в Москве начали оценивать в борщах

06.05.22 / Мнение: Валаамский дом инвалидов и либеральные фальсификации

08.09.21 / Товарищи генсеки: Сталин, Хрушев, Брежнев и Горбачев

01.08.22 / Макринин день: традиции и запреты 1 августа

16.04.22 / Мнение: Сложившийся консенсус

31.08.20 / Скандалы: В Сети обратили внимание на перебои с выдачей роликов о «Шугалее-2» на YouTube

27.02.22 / Семейный выход: Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с сыном принцем Джорджем на матче по регби

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика