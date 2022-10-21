Суд в Ленинграде арестовал мужчину за убийство ножом своего девятилетнего мальчика

Всеволожский городской суд заключил под стражу на два месяца мужчину, который ранее содержался в Кудрово Ленинградской области, за покушение на убийство своего 9-летнего мальчика. Об этом пояснила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области.

“По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря 2022 года”, – говорится в сообщении.

В среду утром в полицию поступило сообщение о том, что местный 38-летний житель удерживает в квартире своего девятилетнего сына и угрожает ему расправой. На лестничной клетке сотрудники правоохранительных органов встретили мать ребенка. Полицейские выяснили, что отец семейства уже два месяца живет в квартире один. Супруги враждовали, поэтому жена с двумя детьми переехала к матери. Пьяный житель подошел к сыну, когда тот утром направлялся в школу, и забрал его в свою квартиру. Затем он начал угрожать его жене. Его отец был взят под стражу, а мальчик был отпущен с тяжелой травмой шеи.