 

Германии придется закупать российский газ в других странах

21.10.2022, 9:05, Разное
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Германии теперь придется покупать российские энергоресурсы у других стран, чтобы стать газовым хабом для Европы, заявил РИА Новости Тино Крупалла, сопредседатель правой оппозиционной партии “Альтернатива для Германии” (АдГ).

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что договорился с Владимиром Путиным о создании газового хаба. По его словам, Европа сможет получать российский газ через Турцию.

“Если Германия откажется от российского газа, то вполне естественно, что РФ будет искать других партнеров, таких как Турция и Китай. Скорее всего, в конечном итоге нам придется покупать газ у этих стран, поскольку он был и остается российским”. Крупалла считает, что мы никогда не сможем компенсировать это.


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