 

29-летний сын Яковлевой откинулся после неизвестной болезни: кожу разъело до жути

21.10.2022, 7:30, Разное
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Россияне активно следят за жизнью сына прославленной актрисы. И неудивительно: Денис Шальных вырос далеко не похожим на свою знаменитую маму Елену Яковлеву и привлекает внимание к себе не только своими выходками, но и вызывающим внешним видом.

В целом, наследника артистки бросает из крайности в крайность с самого детства. Сначала он увлекся татуировками, чем буквально извел свою родственницу, которая еле уговорила его свести с лица изображение гроба. А потом Денис Шальных внезапно пристрастился к бодибилдингу, так что теперь его тело больше похоже на огромную махину!

Как только молодой человек начал качаться, поклонники заметили на его теле странное: какие-то пузыри и землистый оттенок. Позже он объяснил, что это последствия болезни, которую он не стал раскрывать. В общем, его недуг так и остался неизвестным. Мускулы на теле сына Елены Яковлевой продолжают расти, а он в свою очередь активно хвастается ими в социальных сетях.

Накануне в его микроблоге появился новый снимок: в кадре Денис Шальных стоит в полном одиночестве. Он откинулся головой назад и открыл обзор на чернющую и, судя по всему, новую татуировку.

“Было весело”, – подписал фотографию звездный наследник и прикрепил грустный смайлик.

Слой черной краски как будто разъел его кожу – в общем, зрелище жуткое. Комментарии сын Елены Яковлевой предусмотрительно закрыл: а то вдруг наблюдающая за ним публика в очередной раз осудит внешний вид молодого человека.


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