Москва вместе с крупным бизнесом открывает новые программы поддержки предпринимательства

Представители малого и среднего бизнеса получат профильное обучение, им помогут подобрать персонал, разработать стратегию развития и дадут сопровождение продаж на маркетплейсах. Совместная инициатива властей Москвы и крупного бизнеса создаст условия для роста небольших компаний, заявил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Оператором новых программ поддержки предпринимателей стало ГБУ “Малый бизнес Москвы”. Слушатели получат преференции и бонусы от организаторов и партнеров проектов, сообщается на портале mos.ru.

Участникам программ предоставят готовые бизнес-решения, пошаговые инструкции. Также они смогут проконсультироваться у профильных специалистов.

Так, для начинающих франчайзи разработана инвестиционная программа поддержки. Слушатели смогут открыть бизнес без стартового капитала.

Две другие программы – “Возможности” и “Бизнес-мама” – рассчитаны на наиболее уязвимые категории граждан. Проекты стартуют в ноябре. Принять участие могут люди с ограниченными возможностями и мамы, которые хотят начать собственное дело.

Напомним, что 14 октября завершился прием заявок на участие в трех новых отраслевых акселераторах для предпринимателей. Слушателям помогут расширить бизнес, повысить лояльность клиентов и получить конкурентные преимущества.

Благодаря таким проектам представители делового сообщества получают бесплатную адресную помощью Предприниматели могут расширить бизнес даже с небольшими вложениями.