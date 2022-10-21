 

Девочка общается с невидимкой, который хочет забрать у нее игрушки

21.10.2022, 6:19, Разное
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В соцсетях стало вирусным странное видео. На нем маленькая девочка, на вид лет трех-четырех, общается с чем-то невидимым.

Сама девочка определенно видит это что-то, потому что смотрит в его сторону, говорит ему что-то, а потом протягивает свои игрушки, которые держит в руках.

И невидимка начинает тянуть за эти игрушки, сначала одну, потом другую. Но девочка оказывается сильнее и в итоге уходит с игрушками в другую комнату.

Пока не известно, где, когда и при каких обстоятельствах было снято это видео. Критики пишут, что весь ролик мистификация, а игрушки кто-то тянет за леску, или же девочка просто так оживленно играет (Оскара ей за такую игру!).

Другие же пишут о том, что вполне верят в происходящее на видео, так как их собственные дети тоже иногда пугали их “до уср**ки”.

“Однажды вечером, когда было уже поздно, и я держала на руках свою дочь, которой было, наверное, около 2 лет. Она начала махать рукой в сторону и сказала: “Привет, чувак”. Я спросила: “Какой чувак?”, и она указала на угол кухни, куда махала рукой. Затем одна из вертикальных жалюзи на задней раздвижной стеклянной двери начала раскачиваться. Я не очень хорошо спала той ночью”, – написала одна из пользовательниц.

Другие пользователи писали, что девочка кажется совсем не испуганной и что вероятно, она давно “играет” с этим существом и уже привыкла к нему и потому родителям поскорее бы переехать из этого дома…


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