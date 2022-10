Как возникла жизнь на Земле? – Ученые нашли ответ

Как на нашей планете возникла жизнь, долгое время было загадкой для ученых Земли, но теперь ученые считают, что они, возможно, разгадали тайну.

Группа американских ученых из Университета Пердью считает, что они, возможно, выяснили, как возникла и развивалась жизнь на Земле четыре миллиарда лет назад. Статья на соответствующую тему опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Итак, исследователи обнаружили, что крошечные капли воды в океанских брызгах при определенных условиях, например, при ударе о скалу, на короткое время образуют цепочки аминокислот, которые также называют пептидами. Они являются одним из важнейших химических строительных блоков для жизни.

Капли воды размером примерно в один микрон (1/70 толщины человеческого волоса) за миллисекунды превращаются из инертной воды в живительную смесь. Это происходит в тот момент, когда капля воды встречается с воздухом, и ее химическое равновесие меняется, на короткое время образуя на поверхности воды пептиды.

Этот прорыв в эволюционной биологии может не только объяснить, как возникла жизнь на Земле, но и где и как внеземная жизнь могла зародиться на других планетах в подобных условиях. То есть это поможет ученым в поисках жизни на экзопланетах.

Авторы исследования полагают, что результаты их работы доказывают, что четыре миллиарда лет назад биологическая материя могла развиться в условиях Земли, когда ей было всего 543 миллиона лет. В тот период в основном существовал один гигантский океан.

Ведущий автор исследования, профессор аналитической химии университета Пердью Р. Грэм Кук, сказал Vice: «Существует огромное количество исследований, демонстрирующих образование пептидов, но все они используют катализаторы или модифицированные аминокислоты, что делает виды маловероятными для естественного существования».

Данное исследование показывает, что эти основные строительные блоки жизни могут развиваться независимо в океанских брызгах или даже просто в пресной воде, стекающей по склону.

Чтобы проверить верность гипотезы, исследователи провели «слияние капель», чтобы увидеть, что происходит, когда микроны воды сталкиваются в воздухе. Профессор Кук сравнил этот эксперимент с игрой детей, поливающих друг друга из садовых шлангов.

Несмотря на полученные результаты, ученые все же не смогли объяснить, как именно пептиды превращаются в белки, а затем в биологическую материю. То есть, пока остается непонятным, каким образом океаны превратились из сбалансированного небиологического водоема в первичный бульон, из которого появилась жизнь.