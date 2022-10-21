 

“Я неизвестный абсолютно” – взрослый наследник Пугачевой поставил россиян на уши

21.10.2022, 6:08, Разное
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В начале октября певец Константин Легостаев поставил на уши всю Россию. Артист поехал в Сочи на съемки клипа, а по завершению творческой деятельности захотел отдохнуть и поплавать в море. Однако что-то пошло не так, исполнитель, по его словам, заблудился из-за непогоды и не смог вернуться на берег. Искать пришлось городским спецслужбам, параллельно дозвониться до него пытались друзья и коллеги со всей страны.

В итоге музыкант вышел на связь сам. Он сообщил через социальные сети, что жив и здоров Однако обстоятельства пропажи остались тайной. Злые языки заявили, мол выпускник “Фабрики звезд” умышленно пропал из виду ради пиара. Якобы артист решил подобным образом привлечь внимание аудитории к новому клипу.

К слову, Константин Легостаев и так не самый известный исполнитель в России, он получил популярность после участия в проекте “Фабрика звезд”, художественным руководителем которого была Народная артистка СССР Алла Пугачева.

Впрочем, творческий наследник Примадонны отечественной эстрады не считает, что должен быть популярной звездой. Свою позицию артист озвучил в интервью Пятому каналу. “Я вообще неизвестный абсолютно. И я не считаю, что меня должны знать как доллар”, – сыронизировал Константин Легостаев.


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