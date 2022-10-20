 

Инфляция в Великобритании бьёт рекорд 40-летней давности

20.10.2022, 13:25, Разное
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В Великобритании инфляция достигла двузначных цифр и связано это с ростом цен на продукты, пишет CNN. Британское правительство при этом говорит, что будет помогать самым незащищённым слоям населения, но придерживаться стратегии достижения стабильности в долгосрочной перспективе.


AP

Рост цен на еду и энергоресурсы довёл инфляцию в Великобритании в сентябре до уровня 40-летней давности, пишет на своём сайте CNN. Но журналисты успокаивают: пик, вероятно, близок, поскольку британцы стали экономить. В сентябре инфляция составила 10,1% годовых, тогда как в августе этот показатель был на уровне 9,9%. При этом главным, что составило основу роста цен, были продукты питания, которые подорожали на 14,6% за год.

Возвращение страны к двузначной инфляции будет тревожным знаком для Банка Англии, который 3 ноября соберётся, чтобы установить уровень ключевой ставки. Управляющий Банком Англии Эндрю Бейли сказал, что, возможно, потребуется более серьёзный ответ, чтобы справиться с ростом цен. Центробанк, в частности, проанализирует, как сказывается на инфляции решение британского правительства по сокращению налогов.

Сейчас финансисты ожидают, что правительство повысит процентную ставку на 0,75% вместо 1%. Эксперты рассчитывают, что в этом месяце инфляция достигнет своего пика и в 2023 году начнёт снижаться, поскольку цепочки поставок налаживаются и потребительский спрос выправляется.

Впрочем, остаётся неизвестность в отношении цен на энергоресурсы. Правительство заявило, что будет сдерживать цены только до апреля. А затем смена инструментов поддержки может привести к новому росту цен на электроэнергию, что скажется и на общей инфляции. В Goldman Sachs предрекают, что в апреле годовая инфляция может достигнуть 11,9% и весь 2023 год держаться на высоком уровне.

При этом уровень зарплат в Великобритании продолжает снижаться. С учётом инфляции это снижение составляет около 3% за два месяца — это самое большое сокращение реальных зарплат за 20 лет.

Тем временем британское правительство обсуждает сокращение государственных трат, чтобы справиться с госдолгом. И это усугубит давление на простых британцев в сложный момент. Но правительство заверяет, что будет помогать наиболее уязвимым слоям населения, но при этом постарается привести к экономической стабильности в долгосрочной перспективе, пишет CNN.

 


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