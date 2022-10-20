Мнение: «Военного положения» много не бывает?

Открывая заседание Совета Безопасности,президент Россси Владимир Путин, оказывается, напомнил.

Дословно: «….напомню, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан Указ о введении военного положения в этих четырёх субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. О принятом решении проинформирована и Государственная Дума» (отсюда).

У меня два вопроса.

Первый.

Как в условиях военного положении провели референудмы? Есть такой закон. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Ав этом законе есть ст.13, в которой прописано: Референдум не назначается и не проводится в условиях военного или чрезвычайного положения, введенного на территории Российской Федерации либо на территории, на которой предполагается проводить референдум, или на части этой территории, а также в течение трех месяцев после отмены военного или чрезвычайного положения.

Понятно, что референдумы в четырех регионах Украины проводились не по российским законам. Но норма о запрете на референудумы в период военного положения, по всей видимост, и есть или должна быть в законах о референдуах любого государства.

Второй.

Если «…в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения», зачем надо было объявлять его еще и по российским законам? Потому что «военного положения» много не бывает? Или чтобы у каждого россиянина возникло чувство сопричастности к «военному положению»? У каждого! «От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей…»?

Карта отсюда

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