Глупых детей не бывает – Личное мнение

Зато я часто вижу родителей, которые настолько устали или ленивы, что в любой момент готовы сунуть ребёнку планшет или телефон, лишь бы дал пожить.



Фото: Соцсети

Плохо это? Хорошо? Скажу так: от телефона как такового никто не поглупел ещё.

Конечно, если часами скроллить соцсети, развития никакого не будет. Вред один — и апатия, и лень. Всё тут в комплексе. Такой ребёнок не впитает даже школьную программу.

Но что делать? Вообще отнять гаджеты? В 2022 году это, наверное, невозможно. Очевидно тогда, что нужно просто сделать полезным то, что ребёнок потребляет в вашем планшете. Чтобы и мозги прокачивались, и оценки улучшались.

Не телефон или планшет наносит вред. Важно — что именно в нём. Об этом и расскажу.

Я видела кучу обучающих онлайн-платформ. Многие из них, мягко скажем, странные. Перекосы по возрастам: то слишком примитивные задачи для современных пятилеток, то слишком сложные, так что даже родители не могут помочь первоклассникам.

Практически у всех хромает на обе ноги история с мотивацией. Быстро надоедают. Отсюда невозможность оставить ребёнка один на один с приложением и со спокойной душой забыть про него на час.

На этом фоне «ЛогикЛайк» — настоящие бриллианты.

В отличие от подавляющего числа онлайн-школ и развивашек для детей, тут даются не скучные упражнения из учебника, которые просто раскрасили яркими картинками, а процесс учёбы так и оставили нудным и мучительным.

Это по-настоящему интересные задачи и головоломки. С забавными героями, наградами, сюжетами и квестами. Просто в них аккуратно вплетены задания на логику, счёт, внимание, память и самые разные когнитивные навыки.

Ребёнок проходит увлекательную игру на планшете, а его мозг в это время впитывает не бессмысленное «пыщ-пыщ», а умение проводить параллели, искать закономерности и быстро соображать.

Не зря этой платформой пользуются больше 2’000’000 человек по всему миру: можно заниматься на русском, украинском, английском, немецком, польском, чешском и даже турецком языке!

Тут есть возможность подобрать задания как по возрасту, так и по целям.

Если нужно подтянуть школьные оценки, есть целый раздел для этого — в игровой форме научит детей щёлкать нудные школьные домашки. Отдельно собраны олимпиадные задачки для тех, кто хочет классно выступить на городских соревнованиях. А для тех, кому нужно просто ненадолго занять и развлечь ребёнка с пользой — развивающие игры.

Все задания понятно объясняются — с примерами и картинками — и озвучиваются голосом для тех, кто ещё не читает. То есть, тут вообще не требуется вашего участия. Можно просто дать ребёнку планшет и заниматься своими делами.

Всё как вы любите, но с существенной оговоркой — чадо при этом умнеет, а не как обычно.

Начинать занятия можно с 4 лет и до бесконечности. Выбираете возраст в меню, и платформа подстраивается под вас. Есть задания, созданные специально для малышей, есть для школьников, и даже для взрослых.

От самых простых — до таких, где надо порассуждать.

Тут и родитель залипнет на час: столько любопытного, от ребусов до логических головоломок! И это по-настоящему интересно: занятия выстроены в виде игр с прохождением уровней, выполнением квестов, бонусами.

Ребёнка даже обучат шахматам и кибербезопасности: начинают с зайцев и ёлок, а заканчивают умением ставить мат в один ход и отбривать мошенников. Многим взрослым бы не помешало!

Какой бы возраст вы ни выбрали, будет достаточно сложно, чтобы сохранять интерес, но все задания вполне выполнимы, чтобы не потерять мотивацию. Тот самый случай, когда ребёнок сам захочет учиться.

При этом платформа ограничит количество задач в день, чтобы ребёнок играючи впитал новые знания и навыки, но и зрение не посадил.

В общем, повторюсь: есть куча развивашек и онлайн-школ, но эта выше на две головы. Не просто так они каждый год выигрывают награды среди лучших обучающих приложений и в российских конкурсах, и в международных.

Ещё одна важная вещь: очень легко сказать себе — детсада и школы достаточно. Однако в современном мире это не так. Вы либо занимаетесь с детьми сами, либо платите репетиторам.

С «ЛогикЛайк» даже у самых занятых родителей вырастет нормальный ребёнок, который любую школу сможет окончить не только с хорошим аттестатом, но с полезными знаниями в голове. И с навыками критического мышления и решения проблем — по мне, это самое важное.

Так что если вы уже в начале учебного года понимаете, что не в состоянии после работы ещё и делать уроки, или просто не знаете, что отвечать на бесконечные «Почему?» своего пятилетки — установите «ЛогикЛайк» на смартфон, планшет, или компьютер и усадите ребёнка.

Пробуйте — это бесплатно.

А если хотите получить доступ ко всем курсам, выбирать и настраивать всё под себя, сохранять прогресс на всех устройствах от телефона до ПК — стоит всё символических денег.

Для новых пользователей у них сейчас огромные скидки — 50% от цены. Полный доступ ко всем возможностям на полгода можно купить за 1’865 рублей. Это 311 рублей в месяц. Как пара батончиков, только сильно полезнее. Купить доступ раз и навсегда — ещё выгоднее. Стоит как два-три занятия с репетитором.

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Открывайте «ЛогикЛайк» и дайте ребёнку шанс вырасти умным. Или вы верите, что дети как-нибудь сами собой поумнеют?

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