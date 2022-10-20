СМИ: Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов из-за сильного тумана

Об этом пишет государственный телеканал TRT Haber.

Из-за сильного тумана пролив Дарданеллы не был открыт для транзита судов ни с одной стороны. По данным телеканала, туман, усилившийся в этом районе ближе к рассвету, привел к ухудшению видимости в море.”

Управление дорожных служб пролива Чанаккале передало в эфир предупреждение капитанам судов о необходимости заходить в пролив с юга и севера. Они также объявили, что пролив закрыт для транзитных судов в обоих направлениях.