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«Шинник» начал подготовку к матчу с «КАМАЗом»

20.10.2022, 9:47, Новости
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Пресс-служба ярославского «Шинника» во вторник объявила о начале подготовки команды Вадима Евсеева к воскресному поединку.

В рамках 15-го тура Первой лиги черно-синим предстоит сыграть на своем поле с одним из лидеров турнирной таблицы — «КАМАЗом» из Набережных Челнов.

Следить за статистикой и трансляцией предстоящего матча можно в приложении БК Winline. Там же зарегистрированные пользователи смогут сделать свой прогноз на исход встречи. Подробная информация о букмекере доступна по ссылке.

В игре с челнинцами коллективу Евсеева предстоит реабилитироваться за поражение от «Волгаря», полученное туром ранее (0:1). Из-за неудачи в Астрахани ярославцы опустились на десятую строчку в турнирной таблице Первой лиги. В активе у «медведей» 18 очков за 14 туров.

«Автозаводцы» располагаются на третьей позиции в турнирной таблице. У подопечных Ильдара Ахметзянова 26 баллов, отставание от лидирующей «Алании» составляет 5 очков. За 14 туров обыграть «КАМАЗ» в чемпионате удалось лишь двум клубам: махачкалинскому «Динамо» (2:1) в 10-м туре и «Алании» (4:2) в 9-м.

Сейчас же беспроигрышная серия команды из Татарстана в лиге составляет четыре матча. Также на этот период пришлась победа в Кубке России над ижевским «Зенитом» (1:0).

Исторически «КАМАЗ» — удобный оппонент для «Шинника». В 13 очных поединках с 1997 года черно-синие девять раз брали верх, трижды победа доставалась челнинцам, однажды была зафиксирована ничья.




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