“Она такая мразь”: подлая Собчак вынудила известного певца сбежать из России

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музыкант Алишер Моргенштерн* сейчас живет в Дубае. За последний год в его жизни

произошло много непростых событий: эмиграция, потеря бизнеса и развод. В новом

интервью он поделился, почему так произошло, и что артист планирует делать

дальше.

В прошлом году Моргенштерн*

стал героем ютуб-шоу Ксении Собчак. Тогда 23-летний шоумен нескромно общался с

ведущей на тему денег, алкоголя, запрещенных веществ и отношений. После

скандального интервью с Ксенией Собчак артистом заинтересовались различные службы.

Моргенштерн* попал под лавину неприятностей. Единственным выходом был отъезд, и

в ноябре 2021 года Алишер* покинул Россию.

Таким образом,

получается, что своими провокационными вопросами и психологическим давлением

Ксения Собчак буквально вынудила известного певца выдать ей все секреты, из-за

которых ему пришлось сбежать из России.

После такого негативное

отношение Алишера* к Ксении Собчак абсолютно понятно. Он считает, что подлая

Ксения Собчак еще пытается приписать себе достижения целой команды. По словам

Моргенштерна, дерзкий стиль общения и каверзные вопросы — это работа психологов

и журналистов.

“То, что она

такая мразь — не ее заслуга, а заслуга ее команды”, — говорит Моргенштерн*.

Сейчас Алишер

Моргенштерн* планирует помириться с женой, отказаться от алкоголя и снова заняться

музыкой. Артист верит, что скоро сможет вернуться на родину, которой его лишила

Ксения Собчак.

* Алишер

Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.