“Она такая мразь”: подлая Собчак вынудила известного певца сбежать из России
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музыкант Алишер Моргенштерн* сейчас живет в Дубае. За последний год в его жизни
произошло много непростых событий: эмиграция, потеря бизнеса и развод. В новом
интервью он поделился, почему так произошло, и что артист планирует делать
дальше.
В прошлом году Моргенштерн*
стал героем ютуб-шоу Ксении Собчак. Тогда 23-летний шоумен нескромно общался с
ведущей на тему денег, алкоголя, запрещенных веществ и отношений. После
скандального интервью с Ксенией Собчак артистом заинтересовались различные службы.
Моргенштерн* попал под лавину неприятностей. Единственным выходом был отъезд, и
в ноябре 2021 года Алишер* покинул Россию.
Таким образом,
получается, что своими провокационными вопросами и психологическим давлением
Ксения Собчак буквально вынудила известного певца выдать ей все секреты, из-за
которых ему пришлось сбежать из России.
После такого негативное
отношение Алишера* к Ксении Собчак абсолютно понятно. Он считает, что подлая
Ксения Собчак еще пытается приписать себе достижения целой команды. По словам
Моргенштерна, дерзкий стиль общения и каверзные вопросы — это работа психологов
и журналистов.
“То, что она
такая мразь — не ее заслуга, а заслуга ее команды”, — говорит Моргенштерн*.
Сейчас Алишер
Моргенштерн* планирует помириться с женой, отказаться от алкоголя и снова заняться
музыкой. Артист верит, что скоро сможет вернуться на родину, которой его лишила
Ксения Собчак.
* Алишер
Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.
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