 

Мнение: Беспардонность

19.10.2022, 18:05, Разное
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Вообще, конечно, всё, что происходит с Херсоном – какая-то дичь: сначала город “освободили” военной силой (расстреляв при этом из крупнокалиберных пулеметов местную тероборону), а теперь, спустя полгода, его жителям прямым текстом (да еще настоятельно!) заявляют, что им… надо уехать. Навсегда. Мы вам, дескать, “жилищные сертификаты предоставим”. Причем – куда уехать? В другую страну! К абсолютно чужим людям, в неизвестность. У людей ведь в этом Херсоне – работа какая-то была, планы, кто-то, может, парничок думал у себя поставить на даче, кто-то – баньку, кто-то ремонт недавно сделал, дети в школу ходили, у жены был свой круг подруг, они по пятницам собирались – чай пили, муж на рыбалку ездил – места знал…

И тут вдруг – нате! – пришли “освободители”: проваливайте отсюда куда-нибудь к дьяволу, но непременно в Россию, там где-нибудь обустроитесь, не баре. Куда? Да куда хотите, лишь бы отсюда. И шепотом: “а мы тут у вас ядерные заряды будем взрывать”. И подумав: “Ну, или плотину, мы еще точно не решили”.

Но почему?? И объясняют, как детям малым: “Ну как почему? Это ж теперь территория РФ. Здесь у нас так положено”.

Что, блин, положено – города сносить?!

Какой-то сюр, нагромождение абсурда. РФ предстаёт уже не просто ЗЛОЙ силой (какое уж там “освобождение”), но, что еще хуже – силой абсолютно безумной, каким-то ожившим Хаосом.

Всё не могу никак взять в толк – как мы все до этого докатились, причем – так быстро? Не РФ, а какая-то машина смерти, за рулем у которой – натуральные сумасшедшие. Гойда, дебилы.

Источник: Размышления вольного социолога


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