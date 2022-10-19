Только нежный дизайн и обязательно нюд: тенденции свадебного маникюра на вторую половину осени

Свадебная мода постоянно меняется. Это касается не только платьев, аксессуаров и причесок, но также маникюра. Так, во второй половине осени будут актуальны, в основном, классические тренды. Но также стилисты предлагают несколько оригинальных вариантов.

Старый добрый френч

Если вы перебрали сотню вариантов нейл-арта и никак не смогли определиться, пожалуй, следует отдать предпочтение нестареющей классике. Это старый добрый французский маникюр, который уместен как в повседневной жизни, так и на любом мероприятии от официального до торжественного. Нежные естественные цвета просто прекрасно вписываются в легкий элегантный образ невесты. Что характерно, френч замечательно смотрится на ногтях любой длины. То есть, если вы привыкли к коротким ногтям – не проблема. Вам не придется делать наращивание или клеить накладные ногти.

Вы можете сделать более смелый вариант френча, используя какие-то выразительные цвета или необычные оригинальные формы. Главное – не забывать, что основа все-таки должны быть нюдовой, ведь важно создать именно нежный образ.

Также можно отойти от классической концепции и сохранить лишь традиционную цветовую гамму. Нежные белые завитки, напоминающие легкое кружево, замечательно впишутся в свадебную концепцию.

Молочный оттенок

Самый простой, но очень элегантный вариант оформления ногтей на свадьбу – однотонное нюдовое покрытие с легким молочным оттенкам. На такой вариант маникюра должны обратить особое внимание невесты, которые выбрали для бракосочетание роскошное пышное платье с большим количеством декора. Таким образом, ваш свадебный образ не будет казаться слишком броским и перегруженным.

Если однотонный дизайн кажется вам слишком простым и скучным, можете добавить какую-нибудь крошечную стильную деталь. Например, можно нарисовать на безымянных пальцах небольшой ботанический элемент. Или какой-нибудь вензель, повторяющий декор вашего свадебного платья.

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Немного блеска

Если вы думаете, что сверкающий лак на ногтях подходит исключительно для вечеринки, то ошибаетесь. Немного блеска не помешает в свадебном образе. Особенно в том случае, если ваше платье лаконичное и не подразумевает сложного кроя или какого-то массивного многослойного декора. Только не следует злоупотреблять блестками – не покрывайте ими всю ногтевую пластику. Будет достаточно немного сверкающих элементов на кончике ногтя. А сплошное сверкающее покрытие допустимо лишь на одном ногте на фоне общего нюдового маникюра.

Объемный дизайн

Примерно в 2010-х была очень модной лепка на ногтях. Но в какой-то момент стало казаться, что объемные цветочки и листочки безвозвратно ушли в прошлое. Тем не менее, объемная лепка снова бьет все рекорды популярности. Только сейчас такое оформление стало более сдержанным, минималистичным. Кроме того, в свадебном маникюре рекомендуется сочетать объемные ботанические мотивы с блестками, стразами и бульонками разного диаметра. В идеале узоры, изображенные на ногтях, должны в точности повторять узоры, украшающие платье и фату.

Символичный маникюр

Если вы хотите, чтобы ваш свадебный маникюр был оригинальным и неповторимым, вы должны использовать в декоре элементы, которые ассоциируются исключительно с вами. Возможно, у вас с возлюбленным есть какие-то свои символы или знаковые моменты, которые можно перенести на ногти в форме минималистичных рисунков. А еще невеста может увековечить отношения в своем свадебном маникюре. Достаточно просто написать на одном из ногтей инициалы жениха и невесты. Это можно сделать белым или золотым лаком. Если ногти длинные, буквы можно выложить стразами или нежными жемчужными бульонками.