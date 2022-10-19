Шайба Полунина в овертайме принесла «Локомотиву» победу над «Северсталью»

Во вторник в Ледовом дворце Череповца прошел поединок регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги: местная «Северсталь» принимала «Локомотив» из Ярославля. Встреча дошла до овертайма, где сильнее оказались гости — 4:3.

Для «железнодорожников» минувшая победа стала уже четвертой подряд в КХЛ. Впереди коллектив Игоря Никитина ждет гостевая игра с московским «Динамо» — конкурентом за место вершине турнирной таблицы Запада. Ряд экспертов «Рейтинга Букмекеров» считают, что ярославцы имеют неплохие шансы на продолжение успешной серии. Также на портале пользователи найдут прогнозы на другие виды спорта, в том числе на Чемпионат мира по футболу 2022 , который стартует в Катаре через месяц.

В Череповце во вторник стартовала четырехматчевая выездная серия «Локомотива». Первый период поединка с «Северсталью» прошел под контролем гостей, но конвертировать преимущество в голы подопечным Никитина не удалось.

Однако на старте второй двадцатиминутки «железнодорожники» поразили ворота желто-черных дважды: на 23-й минуте отличился Павел Красовский, на 24-й — Георгий Иванов.

На 32-й минуте хозяевам удалось отыграть одну шайбу усилиями Александра Петунина, а за секунду до сирены об окончании периода словацкий форвард «сталеваров» Адам Лишка восстановил равенство на табло.

В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами: нападающий «Локомотива» Артур Каюмов ответил голом на шайбу Николая Тимашова. Победы гости добились уже в дополнительное время: Александр Полунин отобрал шайбу на половине соперника и отправил снаряд в верхний угол ворот Подъяпольского.

Благодаря победе «Локо» набирает 27 очков и сохраняет за собой третье место в таблице Западной конференции, «Северсталь» с 22 баллами располагается на восьмой строчке Запада.