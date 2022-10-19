 

С начала 2022 года в Москве восстановили свыше 120 ветхих зданий

19.10.2022, 17:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ветхие здания не только не красят город, но и представляют опасность, поэтому в Москве продолжают вести работу по выявлению таких строений. Их либо восстанавливают, либо сносят. В 2022 году восстановили 122 ветхие постройки, а 186 аварийных объектов демонтировали.

Начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Иван Бобров рассказал, что в ведении данного органа исполнительной власти находится около 3,5 тысячи строений в неудовлетворительном состоянии. 1,4 тысячи были выявлены в этом году.

По словам Боброва, инспекция работает совместно с отраслевыми департаментами и собственниками. Специалисты определяют, подлежит ли тот или иной объект восстановлению или его следует снести. Для тех строений, которые необходимо восстановить, разрабатывают дорожные карты.

“Работа с ветхим фондом — важный элемент профилактики правонарушений. Архитектурная составляющая влияет на внешний облик города и безопасность”, – отметил начальник Госинспекции по недвижимости.

Когда принято решение о сносе аварийной постройки, ее владелец может не пойти на контакт с городом. В таком случае вопрос демонтажа рассматривается в судебном порядке. Около 70% объектов, рассмотренных в судах, приводятся в надлежащий вид либо демонтируются в процессе или по результатам разбирательств.

К слову, не так давно в Красносельском районе Москвы была ликвидирована незаконная пристройка к историческому зданию. От самостроя спасли доходный дом Серафимы Давыдовой на Мясницкой улице. Это здание является объектом культурного наследия и охраняется государством.

Нередко на месте незаконных построек появляются действительно нужные жителям объекты. Например, на Коптевском бульваре (владение 18а) построили детский городок, напротив 15-го дома на улице Берзарина соорудили большую площадку, а на Ставропольской улице создали красивый сквер.

Подробная информация об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы представлена на официальном сайте комплекса economy.mos.ru.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05.22 / Электромобиль Letin Mengo доступен для предзаказа в Китае

01.05.22 / Бельский допустил неспособность Смольного до конца реализовать транспортную реформу

30.11.20 / Чиновника вылечили от коронавируса чёрной икрой и пятизвёздочным коньяком

30.07.20 / Мнение: Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии

01.08.22 / Москвичи оценили результаты программы “Проектируем район”

21.07.20 / Как заводят дела по статье о финансировании терроризма и почему любой может оказаться в тюрьме?

16.07.22 / Мнение: Предупреждение

28.01.22 / Прогноз курса рубля на февраль

22.10.21 / Скандалы: Уклонистские маневры Дениса Белякова

03.07.22 / Мнение: Письмо: “Целовались не сильно”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика