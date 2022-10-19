“Мама умерла”: закрывшая лицо дочь Заворотнюк сообщила страшную новость

Блог дочери

Анастасии Заворотнюк — место, где Анна откровенничает с поклонниками, делится

модными московскими местами и стильными образами. Недавно девушка сообщила подписчикам

страшную новость: ей пришлось закрыть свою страничку из-за атаки фейковых

аккаунтов. Такое решение всерьез тормозит развитие социальной странички, но,

тем не менее, не мешает Заворотнюк выкладывать новые посты.

На свежей

фотографии Анна позирует с роскошным букетом розовых тюльпанов. Закрывшая

цветами лицо дочь Анастасии Заворотнюк не сообщила подписчикам имя поклонника,

подарившего тюльпаны, но фанаты давно выяснили, что у девушки есть любимый

мужчина.

Подписчики блога постоянно

спрашивают у Анны Заворотнюк о состоянии Анастасии. “В Гугле написано, что

ваша мама умерла… Это правда?” — вот и под фотографией с цветами поклонница

решила разоблачить лживые слухи. Пока дочь Заворотнюк не ответила, но, скорее

всего, в ближайшее время опровергнет эту информацию.

Тюльпаны на фото

выглядит красивыми и свежими, но прислонять свежие цветы к лицу — опасная идея.

Информационное агентство URA.RU поделилось новостью, что на днях в

Пермь завезли 160 зараженных хризантем из Голландии. Распространение цветов

удалось остановить, но дочери Анастасии Заворотнюк стоит быть аккуратнее.