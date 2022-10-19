 

“Мама умерла”: закрывшая лицо дочь Заворотнюк сообщила страшную новость

19.10.2022, 17:40, Разное
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Блог дочери
Анастасии Заворотнюк — место, где Анна откровенничает с поклонниками, делится
модными московскими местами и стильными образами. Недавно девушка сообщила подписчикам
страшную новость: ей пришлось закрыть свою страничку из-за атаки фейковых
аккаунтов. Такое решение всерьез тормозит развитие социальной странички, но,
тем не менее, не мешает Заворотнюк выкладывать новые посты.

На свежей
фотографии Анна позирует с роскошным букетом розовых тюльпанов. Закрывшая
цветами лицо дочь Анастасии Заворотнюк не сообщила подписчикам имя поклонника,
подарившего тюльпаны, но фанаты давно выяснили, что у девушки есть любимый
мужчина.

Подписчики блога постоянно
спрашивают у Анны Заворотнюк о состоянии Анастасии. “В Гугле написано, что
ваша мама умерла… Это правда?” — вот и под фотографией с цветами поклонница
решила разоблачить лживые слухи. Пока дочь Заворотнюк не ответила, но, скорее
всего, в ближайшее время опровергнет эту информацию.

Тюльпаны на фото
выглядит красивыми и свежими, но прислонять свежие цветы к лицу — опасная идея.
Информационное агентство URA.RU поделилось новостью, что на днях в
Пермь завезли 160 зараженных хризантем из Голландии. Распространение цветов
удалось остановить, но дочери Анастасии Заворотнюк стоит быть аккуратнее.


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