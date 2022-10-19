 

Первое упоминание о чебуреках найдено в «Повести временных лет»

19.10.2022, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В фондах библиотеки Российской академии наук найдена ранее считавшаяся утраченной часть Ипатьевской летописи.

Один из обнаруженных списков посвящён истории традиционных славянских блюд – как оказалось, в Новгороде чебуреки подавали на княжеский стол ещё в 862 году.

Список на пяти листах подробно описывает, что подавали на первом пиру Рюрика. Среди блюд упоминается «чыг-борак» или, если переводить с церковнославянского, «пирожок с мясом».

– Из этого можно сделать вывод, что чебуреки на Руси знали и до варягов, то есть в первой половине IX века, – говорит главный научный сотрудник Института истории РАН Илья Ратьковский.

До конца октября на сайте Академии будет опубликована электронная версия найденных документов, а в 2023 году специалисты подготовят обновлённое научное издание «Повести временных лет» с комментариями. Союз рестораторов России уже объявил, что в ближайшее время внесёт чебуреки в Единый реестр блюд русской кухни.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05.22 / Мнение: Письмо: “Предложил дружить”

19.09.22 / Власти Литвы попросили эмигрировавших российских оппозиционеров прекратить писать друг на друга доносы

06.09.22 / Скандалы: Стальной орденоносец

01.02.22 / Мнение: Крупская была та еще штучка!

16.06.22 / Не такая и простенькая! – Личное мнение

28.11.21 / Александр Градский перед смертью не чувствовал ноги и не мог говорить

15.10.22 / В формате мини-платья и в комплекте с эффектными легинсами: вязаный свитер незаменим в холодное время года

14.05.21 / Анастасия Решетова впервые о причине расставания с Тимати и его участии в шоу “Холостяк”

24.08.22 / В Подмосковье врачи спасли проглотившего 34 магнита ребенка

26.01.21 / Эмма Робертс показала лицо новорожденного сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика