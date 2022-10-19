Первое упоминание о чебуреках найдено в «Повести временных лет»

В фондах библиотеки Российской академии наук найдена ранее считавшаяся утраченной часть Ипатьевской летописи.

Один из обнаруженных списков посвящён истории традиционных славянских блюд – как оказалось, в Новгороде чебуреки подавали на княжеский стол ещё в 862 году.

Список на пяти листах подробно описывает, что подавали на первом пиру Рюрика. Среди блюд упоминается «чыг-борак» или, если переводить с церковнославянского, «пирожок с мясом».

– Из этого можно сделать вывод, что чебуреки на Руси знали и до варягов, то есть в первой половине IX века, – говорит главный научный сотрудник Института истории РАН Илья Ратьковский.

До конца октября на сайте Академии будет опубликована электронная версия найденных документов, а в 2023 году специалисты подготовят обновлённое научное издание «Повести временных лет» с комментариями. Союз рестораторов России уже объявил, что в ближайшее время внесёт чебуреки в Единый реестр блюд русской кухни.

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