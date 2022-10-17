Лукашенко: все частные предприниматели должны с этого дня увеличить сотрудникам зарплаты минимум в два раза

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал новый указ в рамках мер по ручному управлению экономикой. По его словам, указ об остановке роста цен выполняется чрезвычайно эффективно, поэтому необходимо идти дальше.

Выступая перед коллективом Барановичской булочной фабрики, глава государства похвастался своими управленческими успехами.

«Я запретил рост цен и хочешь, не хочешь, а выполнять надо. Выполняют? Выполняют. Да, какие то там западные предприниматели ушли, ну и что с того? Они нам заводы строили? Экономику развивали? Просто хари свои нажирали и уезжали на Запад дворцы строить», – рассказал он.

По словам Лукашенко, цены теперь «стоят как влитые».

«Вот также и с зарплатами сделаем. Даже больше скажу, приказываю поднять их в два раза. Можно и больше», – объявил президент.

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