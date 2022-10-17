 

Длина и объем обязательны – как сделать дома модную укладку “волосы русалки”

17.10.2022, 15:48, Разное
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Юная Ариэль, богиня Афродита, актриса Зендая и певица Дженнифер Лопес – что объединяет их? Ответ прост: модная укладка “волосы русалки”. О том, как создать трендовую прическу, не выходя из дома, читайте в этой статье.

Романтично и игриво

“Волосы русалки” отличает от пляжных волн то, что пряди более структурированные и длинные.

S-образный завиток позволяет прядкам двигаться равномерно и плавно, а волна идет горизонтально, а не вертикально, как в классической укладке “пляжные волны”.

При этом пряди выглядят так, как будто их окунули в морскую воду и потом высушили на солнце.

Для того чтобы образ был законченным, необходимо иметь длинные и объемные пряди волос. Если длины недостаточно, то на помощь придет наращивание или волосы на заколках.

Если вы хотите поэкспериментировать на коротких волосах, то можете использовать бигуди. Как сделать укладку русалки в домашних условиях с помощью щипцов для завивки, читайте ниже.

Инструкция

Лучше всего использовать тройную плойку, но подойдут и обычные щипцы. Во-первых, хорошо вымойте волосы. Если они от природы прямые, то высушите их естественным путем, если волнистые – с помощью фена.

“Волны русалки” подразумевают воздействие на волосы горячих щипцов, поэтому не жалейте термозащиты.

Отделите волосы от макушки до затылка и разделите их на пряди, начиная снизу. Работайте с одной прядью за раз, держа щипцы параллельно земле.

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Для лучшего эффекта фиксируйте щипцы на прядке на 3-5 секунд, прежде чем разматывать.

Обхватите локон рукой, чтобы зафиксировать форму, и потяните за конец пряди. Повторите на всех участках волос, двигаясь спереди назад.

Лучше вообще не трогать волосы, пока они горячие: подождите 15-20 минут. После того как вы закончите укладку, встряхните волосы и распылите лак для лучше фиксации. Укладка “волны русалочки” готова – вы будете выделяться из толпы и соберете массу комплиментов!


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