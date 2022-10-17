Только в хорошо проветренном помещении: как заниматься спортом с афрокосами

Те, кто занимается фитнесом, понимают, как важно поддерживать чистоту волос после тренировок. Ведь физические нагрузки заставляют человека сильно потеть. Некоторые предпочитают после тренировки сразу принимать душ и сушить волосы феном либо полотенцем. Другие используют сухой шампунь. Обладательницам афрокос в этом смысле приходится труднее. Как заниматься фитнесом с такой прической? Вот несколько советов.

Индивидуальный подход

Волосы, как известно, бывают разными по объему и текстуре: густыми, редкими, прямыми, волнистыми, курчавыми. Важно обращать внимание на эти свойства и выбирать средства для ухода за волосами в соответствии с ними. Например, курчавые волосы часто пересыхают и становятся жесткими, непокорными. В этом случае надо пользоваться средствами с увлажняющим действием.

Регулярное очищение и увлажнение

Во время тренировок люди потеют больше, чем обычно. Пот содержит соль, которая может сушить пряди и кожу головы. Поэтому важно мыть голову с шампунем и увлажняющим бальзамом или кондиционером не менее одного раза в неделю. При отсутствии такой возможности эксперты советуют сбрызгивать пряди водой и наносить на них специальное увлажняющее средство (масло или кондиционер).

Головной убор во время тренировок

Это удобный вариант для тех, кто носит афрокосы.

Повязки красиво выглядят. Кроме того, благодаря головному убору косы не лезут в лицо и не мешают заниматься спортом. К тому же головной убор защищает пряди и кожу головы от воздействия пота. Вместо повязки можно использовать шарф или платок. Лучше, если головной убор будет сатиновым или шелковым.

Однако не стоит завязывать повязку, платок или шарф слишком плотно. Это сдавливает волосяные луковицы, приводит к ослаблению и усиленному выпадению прядей.

После тренировки головной убор следует снять. Но перед этим надо высушить волосы. Это можно сделать при помощи фена, если занятия проходят в домашних условиях. Или с помощью сушилки, если она есть в раздевалке тренажерного зала.

Хорошая циркуляция воздуха полезна для волос

Обладательницам африканских косичек следует заниматься спортом в хорошо проветриваемом помещении. В большинстве фитнес-залов имеются кондиционеры. Однако эти приборы пересушивают волосы, делают их жесткими и непослушными.

Обладательницам африканских косичек лучше по возможности заниматься на открытом воздухе. Например, выходить на пробежку в парк. Или заниматься йогой либо пилатесом на балконе. Тренировки на открытом воздухе или в хорошо проветриваемой комнате полезны не только для волос, но и для организма в целом.

Замысловатая прическа не повод отказываться от спорта.

Эти рекомендации помогут обладательницам афрокос избежать дискомфорта и сохранить красоту волос.