 

Отправили за решетку – Дело об ограблении богатой вдовы Градского обрело неожиданный финал

17.10.2022, 15:30, Разное
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Еще в январе Марина Коташенко обратилась в полицию, сообщив о том, что ее ограбили: из загородного дома покойного артиста вынесли сто миллионов, причем преступники под страхом расправы вынудили вдову отдать им крупную сумму. Ситуацию позже горячо обсуждала публика, но не из-за жалости к супруге Александра Градского, а из-за того, что многие не верили ее показаниям.

К слову, в реальности случившегося сомневались и опытные юристы, и представители звездной тусовки, да и следователи тоже. Уж слишком много подозрительных фактов было в этой истории. Во-первых, наличие в доме целой сотни миллионов рублей. А во-вторых, слишком позднее обращение Марины Коташенко в полицию: об ограблении стражам порядка она сообщила спустя семь часов. Сама вдова объяснила это тем, что пребывала в глубоком шоке после случившегося.

Как бы там ни было, это дело накануне было рассмотрено в суде. И финал у этой истории весьма неожиданный. Несмотря на сомнения публики в реальности произошедшего, виновные все же получили свое наказание: по данным “Царьграда”, одного из подозреваемых в ограблении Умеджона Жабборова отправили за решетку на восемь лет.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что он, якобы, не знал о том, что стал соучастником преступления. Тем не менее, вину обидчик супруги Александра Градского, как пишет RT, признал в полном объеме.


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