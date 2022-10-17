Скандалы: Переписка подвела председателя Еврокомиссии

Урсулу фон дер Ляйен обвиняют в уничтожении переписки по крупнейшей сделке с вакцинами от коронавируса

Политическая карьера председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен как никогда близка к своему завершению. Европейская палата аудиторов обвинила Еврокомиссию в отказе обнародовать переписку политика с фармацевтической компанией Pfizer. Переговоры предшествовали заключению одного из самых крупных в истории ЕС контрактов на покупку вакцин от коронавируса.

Евродепутаты наперебой обвиняют главу Еврокомиссии в отсутствии прозрачности и намекают на её участие в коррупционных схемах. Одновременно всплыл факт причастности мужа фон дер Ляйен к освоению денег из фонда национального плана восстановления экономики Италии в рамках проекта разработки и исследования генной терапии и медикаментов на основе РНК-интерференции.

«Урсула фон дер Ляйен должна оставить свою должность ввиду того, что Еврокомиссия попала под расследование Европейской прокуратуры. Она не может учить другие государства верховенству законов, в то время как сама уничтожила документы и текстовые сообщения между собой и председателем совета директоров Pfizer о многомиллиардной сделке на продажу вакцин», – так выразил своё отношение к происходящему член Европейского парламента от Румынии Кристиан Терес.

С ним согласна и европейский омбудсмен Эмили О’Рейли, обвинившая Еврокомиссию в «плохом администрировании» и «отсутствии прозрачности». По мнению О’Рейли, детали переговоров о покупке вакцин у компании Pfizer должны были сохраниться в том или ином виде. Однако Еврокомиссия настаивает на том, что СМС-сообщения и сообщения в WhatsApp, которыми в основном пользовалась фон дер Ляйен в переговорах с главой Pfizer Альбертом Бурлой, «имеют короткий срок службы, и их обычно не учитывают при ведении документации». В европейских кругах известно, что председатель Еврокомиссии предпочитает эти способы коммуникации всем остальным, может быть, потому что подобные сообщения можно легко удалить и по европейским протоколам они не подлежат архивированию.

«В правилах Еврокомиссии не говорится, что нужно хранить такого рода средства коммуникации, как сообщения, отправленные по СМС, WhatsApp и прочее», – сообщил Euronews пресс-секретарь фон дер Ляйен Эрик Мамер.

Однако факт мистического «исчезновения» 70 тыс. сообщений серьёзно взволновал не одного представителя Евросоюза. По информации телеканала Euronews, ещё один евродепутат из Нидерландов Софи Ин’т Велд обескуражена «полным отсутствием какой-либо реакции со стороны Европарламента, потому что это не должно быть проблемой для одного депутата, активиста или журналиста. Это институциональный вопрос. Речь идёт о соблюдении основных договоров, демократических обязательствах быть прозрачными для граждан». По сведениям издания Der Spiegel, фон дер Ляйен обвинялась в удалении важных СМС-сообщений ещё во время работы в должности министра обороны Германии. Фигурировали и обвинения в нецелевом использовании средств из германского бюджета на проведение исследовательских работ.

Подобные действия вменяются в вину фон дер Ляйен и сейчас. Депутат итальянского парламента Франческа Донато решила провести собственное расследование того факта, что 320 млн евро, выделенные Еврокомиссией Италии для национального плана восстановления, направлены в недавно созданный в Падуе Центр исследования и разработки методов генной терапии и медикаментов на основе РНК-интерференции.

Открытие центра на базе одного из старейших в Италии университетов Падуи полностью профинансировано за счёт средств, выделенных министерством образования Италии из фонда национального плана восстановления.

Донато отметила, что цели организации полностью совпадают с целями фармкомпаний, занимавшихся разработкой вакцин против коронавируса. В число участников, пояснила депутат, Падуанский университет включил Pfizer, AstraZeneca и BioNTech. В составе наблюдательного совета проекта, планирующего распределение всех полученных средств, как ни странно, и директор компании Orgenisis Хайко фон дер Ляйен – муж председателя Еврокомиссии. Конфликт интересов, по мнению депутата, налицо. На основании опубликованных университетом сведений Франческа Донато намерена подготовить документы для выдвижения в Европарламент требования о снятии Урсулы фон дер Ляйен с должности председателя Еврокомиссии.

Елена Афанасьева