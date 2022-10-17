«Локомотив» обыграл «Динамо» Минск в матче КХЛ

В субботу в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Локомотив» принимал минское «Динамо». Хозяева одержали победу со счетом 3:2 благодаря дублю Максима Шалунова.

Теперь на счету команды Игоря Никитина три победы в чемпионате подряд. Успешная серия «железнодорожников» может продлиться — впереди их ждет встреча с «Северсталью», в которой «Локомотив» считается фаворитом. Если захотите сделать прогноз на исход поединка, то лучшие букмекерские конторы для ставок на КХЛ можно найти на портале «Рейтинг Букмекеров».

«Локомотив» и «Динамо» проводили первую очную встречу в сезоне. В последний раз коллективы играли между собой в Ярославле чуть больше года назад – 7 сентября 2021 года. Тот матч хозяева проиграли (3:4), но в этот раз преимущество на бумаге было за ярославцами: один из лидеров Запада встречался с клубом из нижней части турнирной таблицы конференции.

Преимущество теоретическое конвертировалось в фактическое в концовке первого периода: за две минуты до окончания отрезка Егор Аверин отправил шайбу в ворота минчан.

Во втором периоде гости отодвинули игру от своих ворот в надежде отыграться, но получили второй гол. Максим Шалунов реализовал большинство для «железнодорожников» на 28-й минуте. Спустя три минуты подопечные Крэйга Вудкрофта все же добились своего, когда Павел Варфоломеев сократил отставание «Динамо» в счете.

Заключительная треть получилась равной. Белорусской команде не удалось организовать финальный штурм, поскольку на 59-й минуте Шалунов оформил дубль, завершив контратаку. Позднее Роман Горбунов вновь свел отставание минчан к минимальному, но до финальной сирены на тот момент оставалось 10 секунд.

Победа в Ярославле позволила «Локомотиву» набрать 25 очков и занять третью строчку турнирной таблицы Запада. «Динамо» с 18 баллами пока располагается за пределами зоны плей-офф, на девятом месте.