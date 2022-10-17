Какая каша самая полезная: совет диетолога

В том, что многие каши являются полезными для человеческого организма, не сомневается, наверное, никто. Однако среди такой пищи есть однозначный фаворит. В нем много белка и железа. Уже догадались, о какой каше идет речь?

Евгений Арзамасцев рассказал в беседе с изданием URA.RU, что гречневая каша очень полезна. Мол, она сложная и важно не сделать из нее кашу быстрого приготовления, содержащую высокий

гликемический индекс. Гречневую кашу можно употреблять в том числе тем, кто пытается снизить вес.

Эта пища также хорошо подходит для завтраков, отметил диетолог. По его словам, можно употреблять гречневую кашу хоть каждый день тем, кто тратит за день множество калорий. Каша положительно влияет на работу организма в целом.

“Это идеальный вариант

на завтрак. Можно есть от четырех раз в неделю”, – сказал Евгений Арзамасцев.

Гречневая каша – это любимый продукт у многих знаменитостей. Ранее артистка Кристина Орбакайте раскрыла свой рецепт этого блюда. Ее гречневая каша отличается изумительным вкусом. Что использует 51-летняя певица, помимо гречневой крупы и воды, ранее писали “Дни.ру”.