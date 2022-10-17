Мнение: Одержимость

Самое пугающее в людях – это то, что они часто действуют себе во вред.

В игре в Го самоубийственные ходы запрещены, но в жизни люди к ним нередко прибегают.

Любая стратегия строится исходя из убеждения, что противник не будет действовать во вред себе, поэтому, будучи прижат в угол, согласится на условия, сохраняющие ему жизнь.

Но есть много случаев, когда такая стратегия оказывается бессильна, потому что противник готов идти до конца и согласен погибнуть, лишь бы не признавать поражение.

Он готов умереть, лишь бы стоять на своем, как тот упрямый Фома, который из пасти крокодила кричал “я не верю”, потому что иллюзия правоты была ему дороже жизни.

Очень много вещей, иногда даже пустяковых на взгляд наблюдателя, могут стать для человека дороже жизни.

Для психолога, который занимался аддикциями, в этом нет ничего нового.

Такой психолог много раз видел, как люди быстро становятся рабами игры, пищи или чужой воли.

Примерно та же аддикция возникает у того, кто одержим какой-то идеей или задет и жаждет мести.

Вопрос может быть объективно даже не серьезным, но субъективно, в поле человека он способен приобрести глобальное значение. И тогда все силы человека будут направлены на утверждение этого, даже ценой собственного жизни.

Только вчера мы с вами читали письмо, где автор регулярно убегает в ночь, бросая четырех детей, позорясь перед соседями, чтобы этим хоть немного задеть мужа. Мы с вами много раз читали в новостях, как люди обоего пола шли на убийство или самоубийство, чтобы отомстить за измену. Что такое измена в масштабе жизни? Неприятный эпизод, максимум – повод для развода, но никак не повод для самоубийства и тем более убийства своих детей. Однако для человека в состоянии одержимости жизнь на планете без уже не имеет смысла. Будь у такого безумца красная кнопка, он отправил бы на тот свет всех.

Теория поля – единственная из всех психологических теорий объясняет этот феномен. Почему объективная ерунда может приобретать субъективно в поле человека такое огромное значение, почему самые важные и самые неприкосновенные вещи вдруг становятся ему не так важны по сравнению с выросшей как монстр фигурой или идеей.

Теория поля говорит нам о том, что значимость фигур и вещей в поле может меняться и особенно быстро и зловредно расти, если фокус долгое время фиксируется на чем-то, оставляя все остальные важные для жизни вещи без внимания.

Это значит, что нечто, чему вы служите сегодня, завтра может стать несущественным для вас, а то, что вы сегодня считаете второстепенным, может завтра затмить все остальное, включая и вашу жизнь.

К счастью, теория поля рассказывает нам и самое главное: как уберечь себя от роста полевых зловредов, как остановить рост одержимости и обернуть его вспять.

Зловредом может стать любая вещь и любая фигура, если она займет доминирующее положение в поле.

Чтобы вы были устойчивы, вы должны заниматься прокачкой разных ресурсов, в идеале всех 12 понемногу.

Когда вы прокачиваете ресурсы, вкладываете энергию во что-то полезное себе и другим, вы являетесь проактивным центром, и энергия от ресурсов проходит через ваш центр, укрепляет его.

Если вас не интересует польза, вы можете чувствовать фрустрацию: зачем тратить силы на это, лучше пассивно отдохнуть. Если ресурс вас интересует только как источник наслаждения, вы будете то во фрустрации по отношению к нему, то в аддикции. Аддикция начинается, когда какой-то ресурс или предмет становится главным, а потом единственным источником реактивного кайфа. Реактивный кайф – это когда от вас не требуется осознанных усилий, контроля, когда из руководителя и инициатора вы превращаетесь в потребителя. Теоретически это может происходить с любым ресурсом, но есть ресурсы, в которых это происходит легче и быстрей.

В аддиктологии существует представление, что защита от аддикции – это полиаддикция, то есть вместо одного источника кайфа надо найти много, разные. Это не лишено смысла, поскольку сам процесс переключения с одного источника на другой уже требует какой-то проактивности, а значит задействует центр, кроме того полиаддикция мешает одной аддикции вырасти слишком большой. Однако это слабая защита от аддикции. Если сохраняется потребительское отношение к ресурсам, если человек ищет, на что бы “пересесть”, где бы еще “подпитаться”, чем бы еще подкормить корону, за счет чего бы еще покайфовать, он остается в целом реактивным, пассивным, центр его остается аморфным. Такой человек остается уязвим для зловредов и способен заболеть манией. Если для человека с проактивным центром очевидно, что жизнь (его и других) – высшая ценность, то для человека с реактивным центром, все не так однозначно. В любой момент какой-то ресурс может стать для него сверхценным: любовь или дружба или экономика, а остальные ресурсы померкнут на фоне сверхценного, перестанут быть значимыми. Смыслом жизни будет назначено что-то одно. Именно тогда рождаются идеи: “Без любимого жизнь не имеет смысла”, “месть за друга стоит жизни”, “либо я верну все украденное у меня, либо погибну”.

Со стороны, находясь в равновесии, удивительно слышать такие лозунги. Разве невозможность быть с кем-то стоит жизни? Разве месть – это то, ради чего нужно погибать? Разве хоть какое-то имущество стоит жизни? Но человек так рассудителен и жизнелюбив только, находясь в равновесии. Если он в депрессии, жизнь не стоит ничего. Если он в аддикции, он готов отдать за это не только свою жизнь, но и жизнь всего своего рода. У одержимого человека нет себя, он растворен в том, чем одержим, его смысл жизни там.

Самоконтроль – это способность держать себя в руках, сдерживать себя, удерживать от неверных поступков. У одержимого человека нет самоконтроля, он не держит себя, его держит Нечто, что находится вне его, чему он, сам того не замечая, отдал власть.

Самые опасные одержимые – те, что не отвлекаясь ни на что, накручивали себя какой-то идеей долгое время.

Если сфокусироваться на ущербе, который вам нанесли, через какое-то время можно превратиться в Мстителя.

В большинстве голливудских фильмов Мститель – это положительный герой.

Враги довели Мстителя до психоза, отняли у него мать, брата или любимую, и теперь он – машина для убийства.

Вот эта идея психотерапии, что за плохие поступки человека ответственны его детские или юношеские травмы, превращают жертву в Мстителя.

Изредка встречаются фильмы, где Мститель сначала жестоко мочит всех врагов (которые все до одного – злодеи, то есть мораль – на доисторическом уровне: свои = белые, чужие = черные), а потом встречает Любовь и становится добрее. Правда в этом случае ответственность опять не на нем, а на Той, которая должна вернуть Мстителю интерес к жизни.

Куда более интересный сюжет, когда Любовь Мститель встречает в стане врага и постепенно понимает, что остановить кровную месть – это не значит предать своих родителей, это значит дать шанс своим детям жить в мире.

Приведите примеры сюжетов о мстителях из кино и литературы, друзья.

С точки зрения теории поля значение имеет не зло, которое причинили Мстителю, а его сфокусированность на ущербе, его застревание в прошлом, его залипание на одном и том же, без возможности перенести фокус на что-то другое. В этом случае спасительным может стать все, что привлечет его внимание к любым мирным делам, не обязательно новая любовь или новая дружба, но и работа, творчество, помощь живым вместо мести за мертвых.

В поле прошлого нет, но человек может держать свой фокус на фантомах из прошлого, благодаря чему эти фантомы будут живы, сильны, полнокровны, будут распоряжаться им и его судьбой.