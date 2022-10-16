 

Мнение: Теракт на полигоне под Белгородом

16.10.2022, 18:10, Разное
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РИА «Новости» распространило сообщение минобороны России о том, что на полигоне Западного военного округа в Белгородской области совершен террористический акт.

В военном ведомстве пояснили, что нападение было совершено двумя гражданами одной из стран СНГ. «В результате теракта  11 человек погибли, 15 пострадали и получают медпомощь».

Очевидно, что минобороны не стало скрывать правду. Могли бы сочинить, что военкоматы по ошибке мобилизовали шизофреников, которые и расстреляли сослуживцев.

И тогда это был бы не теракт (ст.205 УК), а убийство двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Как в Ижевске. Где 34-летний преступник расстрелял 17 человек.

Или как в Забайкалье, где 20-летний солдат-срочник расстрелял восьмерых сослуживцев.

Но минобороны, повторюсь, не стало скрывать правду. И сообщило именно о теракте. А по ст.205 УК теракт – это совершение «…действий, устрашающих население, …..либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти… либо воздействия на принятие ими решений».

Кроме того,  террористический акт – это такое чудовищное преступление, которое предполагает наличие заказчиков и организаторов.

С заказчиком все понятно. Следствие, думаю, уже установило, что заказчик теракта на полигоне в Белгородской области – спецслужбы Украины.

С организаторами, конечно, посложнее. Но можно не сомневаться, что военные следователи и оперативники установят негодяев, которые помогли террористам затесаться в ряды мобилизованных, добраться до полигона в Белгородской области и устроить кровавую бойню.

Соболезновния родным и близким убитых и раненных….

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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