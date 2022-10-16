Просто королева – Личное мнение

Уже 6 мая будущего года короля Карла Третьего водрузят на престол. Ему это нужно, он этого хочет, но что делать с королевой-консортом, у которой под каблуком уже сам Карл?

Ей ведь тоже хочется быть королевой, а не консортом!



Фото: Соцсети

Пресса сообщает, что задумана тонкая схема.

Вплоть до коронации Камиллу в СМИ будут называть сокращённо: не королева-консорт, а просто королева.

Чего лишние слова писать? Зачем перегружать читателя лишними буквами? К тому же, пусть незначительная, но экономия бумаги.

В итоге, все привыкнуть называть Камиллу просто королевой. Ей это будет приятно.

Не хочу быть столбовой дворянкой, хочу быть владычицей морской — или чем там дело-то у Пушкина закончилось? В британской королевской семье это закончится возмущением Кейт — вот уж разорётся!

К чему приводили ваши амбиции?

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