Просто королева – Личное мнение
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Уже 6 мая будущего года короля Карла Третьего водрузят на престол. Ему это нужно, он этого хочет, но что делать с королевой-консортом, у которой под каблуком уже сам Карл?
Ей ведь тоже хочется быть королевой, а не консортом!
Фото: Соцсети
Пресса сообщает, что задумана тонкая схема.
Вплоть до коронации Камиллу в СМИ будут называть сокращённо: не королева-консорт, а просто королева.
Чего лишние слова писать? Зачем перегружать читателя лишними буквами? К тому же, пусть незначительная, но экономия бумаги.
В итоге, все привыкнуть называть Камиллу просто королевой. Ей это будет приятно.
Не хочу быть столбовой дворянкой, хочу быть владычицей морской — или чем там дело-то у Пушкина закончилось? В британской королевской семье это закончится возмущением Кейт — вот уж разорётся!
К чему приводили ваши амбиции?
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Источник: Лена Миро
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