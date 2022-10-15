«Для Эрдогана это игра: обвести вокруг пальца Москву»

Нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин объясняет назначение анонсированного «хаба для Европы».

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Сократив до минимума поставки газа в Европу, утратив «Северный поток-1» из-за загадочной диверсии, угрожая Евросоюзу, что тот замерзнет, как «волчий хвост», РФ теперь объявляет о планах создать новые трубопроводы и «газовый хаб для Европы» в Турции. А то ведь действительно замерзнут европейцы, надо их как-то спасти.

Президент Владимир Путин объявил об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября, на следующий день, 13-го, не скрывающий удивления министр энергетики Турции сказал, что впервые слышит о таких планах, 14-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с энтузиазмом одобрил идею.

Те, кто давно наблюдает за развитием газовых отношений РФ с Европой, могли испытать что-то вроде дежавю: подобное мы уже видели в год присоединения Крыма. Что означает «жест доброй воли» в сторону замерзающей Европы и какие перспективы у «Газпрома» — объясняет нефтегазовый аналитик, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

— Насколько выгоден «Газпрому» и вообще РФ был бы распределительный газовый хаб в Турции на пути в Европу?

— Это было чисто пропагандистское высказывание российского президента. Идея создать газовый хаб возникла не сейчас, а в первых числах декабря 2014 года, когда провалился план строительства «Южного потока» из РФ через Турцию и дальше по Евросоюзу вплоть до Австрии, там он должен был соединиться с «Северным потоком».

— В апреле 2014-го Евросоюз от этого проекта отказался, труба в итоге дошла до Турции и была переименована в «Турецкий поток».

— «Газпром» не просил разрешения европейских регуляторов на строительство «Южного потока», поэтому его двусторонние соглашения с Болгарией, с Венгрией, с Сербией не работали, и проект провалился. Тогда президент РФ объявил:

раз вы в Европе не хотите принимать наш газ по нашим трубам, мы все равно построим трубу до границ Евросоюза через Турцию, там установим хаб, оттуда вы сможете брать газ.

В Европе ответили, что газораспределительный центр и торговая площадка, то есть хаб, за пределами ЕС — это бессмыслица. То есть ставить его в Турции так, что его не смогут регулировать контролирующие органы Евросоюза, нет смысла. Такую идею они сразу отвергли. Это — первое.

Второе — на чем будет работать хаб, о котором теперь говорят? Сейчас одна трубочка «Турецкого потока» заходит на границу Болгарии, а оттуда идет ее продолжение, «Балканский поток», в Сербию и в Венгрию. Максимальная мощность этой трубы — 16 млрд кубометров в год. Все, больше этот проект не возьмет. На этой трубе сейчас сидят: немного Греция, немного Северная Македония, Сербия и Венгрия. Болгария пока газ оттуда не берет, у нее свои расчеты, она транзитер.

И вот на эту трубу на территории Турции перед входом в Болгарию надо зачем-то поставить распределительный узел, чтобы Турция регулировала его работу. И будет он распределять газ между теми же четырьмя странами. А зачем? Какой в этом смысл?

Франция уже объявила: никакого хаба за пределами Евросоюза не нужно.

Со стороны Путина это просто слова. Он говорит, что «Газпром» якобы переключит на этот маршрут тот поток, который шел через Балтику. Но по «Северному потоку» шло 55 млрд кубометров. И мало того, «Газпром» ведь еще отключил трубопровод «Ямал-Европа» через Польшу в Германию. И все это Путин предлагает перевести в ту трубу, которая пропускает 16 млрд кубометров? Еще и хаб там поставит распределительный? Это абсолютная бессмыслица.

— Почему же? После разговоров в 2014 году о том, что Турция может стать хабом, Германия дала добро на «Северный поток-2». Может быть, Путин повторяет маневр восьмилетней давности с каким-то дипломатическим расчетом?

— Путин сказал и про «Северный поток-2»: Россия, дескать, готова открыть задвижки, одна из труб исправна и может действовать, но трубопровод находится под санкциями США, на него существуют запреты и в Евросоюзе.

— В переводе это означает: не хотите мерзнуть — снимите санкции с «Северного потока-2»?

— Если Москва так заботится о том, чтобы европейцы не замерзли, чтобы они получали газ из России, чтобы «Газпром» продолжал работать как коммерческая компания, он может снять «контрсанкции» с оператора польского участка на магистральном газопроводе «Ямал-Европа». Там можно прокачивать 33 миллиарда кубометров газа в год. Но трубопровод закрыт российским правительством. Пусть «Газпром» увеличит прокачку газа через Украину хотя бы до той величины, на которую подписался.

Он обязался прокачивать через Украину не меньше 167 млн кубометров в сутки, а реально прокачивает 42 миллиона — в четыре раза меньше. Если вы так заботитесь о замерзающих европейцах, почему бы не увеличить поставки?

— Но вот этот хаб, он ведь не ради одной трубочки на 16 млрд кубов должен появиться?

— Да, Путин предлагает европейцам: давайте построим еще одну трубу — и по ней мы будем гнать вам газ. Я уж не говорю о том, что газ из Турции идет в Юго-Восточную Европу, а нужен он на севере, то есть рынок совсем другой, но главное тут не это. Главное — Европа больше не хочет связываться с «Газпромом», с российским газом. А Кремль предлагает: давайте я получу под свой контроль новую газовую трубу, чтобы я мог отключать газ в любое время, когда мне захочется.

Предположим, РФ доведет мощность «Турецкого потока» до той, на какую когда-то рассчитывали «Южный поток», то есть на 63 миллиарда кубометров в год. Восстановит на своей территории 510 километров труб…

— Это те, которые проложили для «Южного потока», а потом, когда Евросоюз отказался, выкапывали?

— Именно их. Предположим, их снова закопают — к большой радости подрядчиков «Газпрома». А какие газопроводы внутри Евросоюза будут принимать эти новые объемы газа? Кто будет строить?

— А вот как раз в этом, видимо, идея: давайте нам инвестиции. То есть: мы тут с вами повздорили из-за ерунды, а давайте лучше, как в старые добрые времена, газопроводы строить.

— Кремль до сих пор мечтает о том, что Европа замерзнет без российского газа и приползет на коленях. А европейцы уже прекрасно поняли, с каким ненадежным поставщиком имеют дело.

Они видели, что РФ использует трубопроводы как инструмент для шантажа, и вкладывать деньги еще в один такой инструмент они не будут.

— Эрдоган очень быстро согласился на идею с хабом. Он какими соображениями руководствуется?

— Эрдоган, конечно, согласился: да, сказал он, конечно, давайте хаб. Он пошел навстречу Путину. Но с какой целью?

— Потому что сам хочет иметь задвижку для Европы?

— Нет, он прекрасно понимает, что никакая задвижка ему не светит, потому что Европа не будет брать российский газ, в том числе и с этого направления. Не хочет больше Европа российского газа. Но еще он понимает, что Путин очень хочет пропихнуть эту идею. Об идее ведь можно кричать много лет: да, мы будем строить хабы, господин Путин прав, он наш верный соратник… При этом Эрдоган четко сказал Путину: снижайте цену на газ для Турции на 25% — это первое, второе — мы начнем платить вам за газ с 2024 года.

— А как это?

— А вот так. Эрдоган потребовал от Путина: вы же разрешили Сербии платить за российский газ только с 2024 года, так вот, Турция хочет такие же условия, если вы хотите сотрудничать с нами в газовой отрасли.

Размахивая у Путина перед носом морковкой, дескать, мы вам и хаб построим, и трубы проложим, Эрдоган выторговывает у него такую сделку. Это может стать величайшим коммерческим достижением Эрдогана, а у него в следующем году выборы. Поэтому он дурачит Россию.

Турция сейчас расширяет свои мощности по приему сжиженного природного газа. У турок контракты с Алжиром, с Нигерией, сейчас еще из США идет сжиженный газ в Турцию. А потребление у них растет не так сильно, они еле дотягивают до 60 млрд кубометров в год. Так что для Эрдогана это такая игра: обвести вокруг пальца Кремль, брать российский газ как можно дешевле, а лучше вообще бесплатно.

— Не думаю, что в Кремле столь наивны.

— Не раз уже предпринимались шаги, из-за которых РФ в итоге терпела поражение. Кремль, по сути, убил маркетинговую нишу «Газпрома». Убил все газовое сотрудничество с Европой. Всё, «Газпрома» как экспортера больше не существует. Москва с 2005 года использовала российский газ как инструмент для шантажа, и теперь Европа вышла из этой игры, сказав — хватит, больше российского газа не надо. Ни по одному маршруту, ни по другому. Мы, говорят европейцы, поняли, что вы будете нас замораживать, шантажировать, но у нас на этот счет свои планы. И если посмотреть на планы Евросоюза, то они действительно собираются обходиться без российского газа.

— Но весь газовый рынок не сошелся же клином на Европе?

— Другими рынками «Газпром» не может заменить европейский. Китаю такое количество газа не нужно. К тому же для строительства второго трубопровода в Китай, с помощью которого теоретически можно было бы заменить Европу как покупателя, нужно 10‒13 лет.

— Если вы говорите о «Силе Сибири-2», то она может пройти частично по уже существующим газовым маршрутам, то есть строить придется не так долго, как «Силу Сибири-1».

— «Сила Сибири-1» тоже идет частично по существующим руслам. Но с начала строительства до выхода на проектную мощность в 38 млрд кубометров пройдет 10 лет, только в 2025 году это должно быть достигнуто. А второй трубопровод предполагается длиннее в три с половиной раза, по мощности — 50 млрд кубометров. Представьте, сколько надо поставить на пути компрессорных станций, а заграничных компрессоров нет. Значит, надо ставить российские — малой мощности, поэтому целую кучу. Так что строительство займет не меньше 12‒15 лет. И главное-то тут, что китайцы этого газопровода не хотят.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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