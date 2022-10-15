«Шинник» стал одной из самых зрелищных команд 13-го тура Первой лиги

Первая лига рассчитала индекс зрелищности команд за 13-й тур. Ярославский «Шинник» с показателем 2,17 занял второе место в рейтинге, на первом месте расположилась калининградская «Балтика» (2,366).

В минувшем туре подопечные Вадима Евсеева уверенно обыграли московский «Велес» (2:0), реабилитировавшись за поражение от «Алании» (1:3) неделей ранее. В это воскресенье «медведи» постараются продлить успешную серию в матче против «Волгаря» – конкурента за место в первой четверке. Заключить пари на исход поединка можно в БК 1win. Узнайте, как совершить вывод средств 1win в случае успешного прогноза, на портале «Рейтинг Букмекеров».

На величину индекса зрелищности влияют число голов, ударов, подач в штрафную и других активных действий в финальной трети поля. «Балтика», ставшая лидером тура по зрелищности, обыграла в гостях «Уфу» благодаря двум голам в последние 5 минут встречи.

Самыми «скучными» командами 13-го тура стали ульяновская «Волга» и «Краснодар-2». Их поединок в Краснодаре завершился со счетом 0:0.

«Волгарь», будущий оппонент ярославцев, занял десятое место в рейтинге зрелищности с показателем -0,685. В турнирной таблице Первой лиги клуб из Астрахани располагается на седьмой строчке. За 13 туров «Волгарь» набрал 20 очков. У «Шинника» пока на 2 балла меньше, коллектив Евсеева идет девятым в лиге.