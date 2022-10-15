Hürriyet Daily News – Эрдоган подтвердил создание в Турции международного газового хаба

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил информацию о создании в Турции международного газового хаба для поставок российского голубого топлива, пишет Hürriyet Daily News. В частности, он сообщил, что Москва и Анкара уже предпринимают шаги в этом направлении.



AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара и Москва уже предпринимают шаги по созданию международного газового хаба в турецкой Фракии, пишет Hürriyet Daily News.



«Мы вместе с Путиным поручили нашим министерствам энергетики начать совместную работу. Эта работа будет проделана, и распределительный центр будет создан в наиболее подходящем месте», — заявил Эрдоган журналистам по возвращении из Казахстана.

При этом турецкий лидер уточнил, что более всего для этих целей подходит Фракия. Он подчеркнул, что у Анкара в этой области уже есть национальный центр распределения газа, однако новый будет международным.

Это заявление Эрдогана прозвучало после его встречи с российским президентом Владимиром Путиным, который ранее намекнул на то, что в Турции может быть создан крупный газовый хаб в качестве наиболее надёжного маршрута экспорта энергоресурсов на европейские рынки, напоминает издание.