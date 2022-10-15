 

Hürriyet Daily News – Эрдоган подтвердил создание в Турции международного газового хаба

15.10.2022, 3:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил информацию о создании в Турции международного газового хаба для поставок российского голубого топлива, пишет Hürriyet Daily News. В частности, он сообщил, что Москва и Анкара уже предпринимают шаги в этом направлении.


AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара и Москва уже предпринимают шаги по созданию международного газового хаба в турецкой Фракии, пишет Hürriyet Daily News.
 
«Мы вместе с Путиным поручили нашим министерствам энергетики начать совместную работу. Эта работа будет проделана, и распределительный центр будет создан в наиболее подходящем месте», — заявил Эрдоган журналистам по возвращении из Казахстана.

При этом турецкий лидер уточнил, что более всего для этих целей подходит Фракия. Он подчеркнул, что у Анкара в этой области уже есть национальный центр распределения газа, однако новый будет международным.

Это заявление Эрдогана прозвучало после его встречи с российским президентом Владимиром Путиным, который ранее намекнул на то, что в Турции может быть создан крупный газовый хаб в качестве наиболее надёжного маршрута экспорта энергоресурсов на европейские рынки, напоминает издание.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10.20 / В центре Москвы сожгут 5 миллиардов рублей наличными, для которых не нашли подходящего тендера

05.08.22 / «Реновация Беглова» снижает патриотизм среди петербуржцев из-за потери доверия к городской власти – политолог

31.08.20 / Случай похищения пришельцами подростка в Мексике

04.12.20 / В России найдены пирамиды, которые в два раза старше египетских

23.08.22 / Мнение: Газовая принципиальность Болгарии

28.10.20 / Мэрию Нижнего Новгорода возглавил победитель «Лидеров России»

30.08.22 / Кому ты в Латвии нужна: Никоненко назвал набитой дурочкой предавшую родину Хаматову

07.07.21 / Из-за побочных действий лекарств Владимир Жириновский потерял способность проверять новых членов партии

14.05.21 / Минпросвещения поддержало необходимость создания списков неблагонадежных подростков

21.02.22 / Когда мужчина — токсичная девочка – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика